Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Νετανιάχου: Με βίντεο διαψεύδει τις φήμες θανάτου – «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός»

«Ο Τραμπ ήθελε να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά» λέει ο Αμερικανός πρέσβης

Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Με εμφανή διάθεση σαρκασμού και χιούμορ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται σε νέο βίντεο να διακωμωδεί τα σενάρια που κυκλοφορούν για τον δήθεν θάνατό του, έχοντας δίπλα του τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χακάμπι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ενώ κινούνται στο γραφείο του πρωθυπουργού, λέει στον Νετανιάχου: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά».

Χιουμοριστικά ο Νετανιάχου απαντά: «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρέσβης προσθέτει ότι ο Τραμπ ήθελε να το επιβεβαιώσει, «επειδή εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κλείνοντας το βίντεο με σαρκαστικό τόνο σχολιάζει: «Χαιρετιζόμαστε με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», αναφερόμενος στους ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι πρόσφατα βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, επειδή τον έδειχναν με περισσότερα δάχτυλα από το φυσιολογικό.

