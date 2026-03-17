Νετανιάχου: Με βίντεο διαψεύδει τις φήμες θανάτου – «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός»

Με εμφανή διάθεση σαρκασμού και χιούμορ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται σε νέο βίντεο να διακωμωδεί τα σενάρια που κυκλοφορούν για τον δήθεν θάνατό του, έχοντας δίπλα του τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χακάμπι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ενώ κινούνται στο γραφείο του πρωθυπουργού, λέει στον Νετανιάχου: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά».

Χιουμοριστικά ο Νετανιάχου απαντά: «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρέσβης προσθέτει ότι ο Τραμπ ήθελε να το επιβεβαιώσει, «επειδή εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

Crossing names off the list is good – doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κλείνοντας το βίντεο με σαρκαστικό τόνο σχολιάζει: «Χαιρετιζόμαστε με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», αναφερόμενος στους ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι πρόσφατα βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, επειδή τον έδειχναν με περισσότερα δάχτυλα από το φυσιολογικό.