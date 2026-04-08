Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ

Συνέντευξη Τύπου για την εκεχειρία με το Ιράν αλλά και τις επιθέσεις στον Λίβανο παραχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε πως «πετύχαμε μαζί τεράστια επιτεύγματα», συνεχίζοντας ότι «οι μαχητές μας στο μέτωπο και εσείς στα μετόπισθεν, πέτυχατε πάρα πολλά».

Παράλληλα, τόνισε ότι το «συμπέρασμα» της εκστρατείας είναι ότι «το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ»

Είπε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνήφθη «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η εκεχειρία δεν είναι το τέλος και ότι το Ισραήλ έχει περισσότερους στόχους να επιτύχει μέσω συμφωνίας ή ανανέωσης των μαχών.

Πρόσθεσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν θα περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ θα «συνεχίσει να τους χτυπά».