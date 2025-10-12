Ισραήλ: Τα ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων

Αργά το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) το Ισραήλ έδωσε απάντηση στην ώρα απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η εκπρόσωπος της χώρας, Σος Μπεντροσιάν, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (από τις 04:00 έως τις 06:00 π.μ.) χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες. Αρχικά θα τεθούν υπό την επιτήρηση του Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Όπως ενημέρωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, αργότερα η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, με την παλαιστινιακή οργάνωση να έχει διευκρινίσει πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό σημείο που θα ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ο εντοπισμός τους μπορεί να πάρει χρόνο.

Εάν η Χαμάς δεν καταφέρει να βρει τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους, μια διεθνής επιτροπή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, ανέφερε η Μπεντροσιάν. «Ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος συμφωνήθηκε σε αυτό το σχέδιο (κατάπαυσης του πυρός), θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ομήρων εάν δεν βρεθούν και απελευθερωθούν αύριο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα δράσουμε για να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ομήρους το συντομότερο δυνατόν, και θα το κάνουμε αυτό ως ιερό καθήκον κοινής ευθύνης. Και οι 48 όμηροι μας θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, είτε είναι ζωντανοί είτε νεκροί».

Ο Ερυθρός Σταυρός δύο ώρες πριν την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, θα παρέχει σχετική ενημέρωση στις Αρχές του Ισραήλ.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδιστική εκδήλωση από τη Χαμάς

Η Μπεντροσιάν ανέφερε, ακόμα, πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδιστική εκδήλωση από τη Χαμάς κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων. Θυμίζεται πως σε προηγούμενες απελευθερώσεις, η παλαιστινιακή οργάνωση διοργάνωνε τελετές μπροστά σε πλήθος κόσμου που αποδοκίμαζε, πριν παραδώσει τους ανθρώπους που είχε απαγάγει στον Ερυθρό Σταυρό – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times of Israel, υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους αύριο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη και προετοιμασμένη για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας».