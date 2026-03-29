Νετανιάχου: Η ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο θα επεκταθεί – Υπάρχουν «ορατές ρωγμές» στο ιρανικό καθεστώς

Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στο αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Σαφέντ με κορυφαίους αξιωματικούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι ισραηλινές ενέργειες δημιουργούν «ορατές ρωγμές στο τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη».

«Το Ιράν δεν είναι το ίδιο Ιράν», λέει, «η Χεζμπολάχ δεν είναι η ίδια Χεζμπολάχ, και η Χαμάς δεν είναι η ίδια Χαμάς». Οι τρεις τους, επιμένει, είναι «κακοποιημένοι εχθροί που αγωνίζονται για την ίδια τους την ύπαρξη».

«Αντί να μας εκπλήσσουν, εμείς τους εκπλήσσουμε», λέει. «Είμαστε η πλευρά που ενεργεί, είμαστε η πλευρά που επιτίθεται, είμαστε η πλευρά που ξεκινάει και βρισκόμαστε βαθιά στο έδαφός τους».

Ο Νετανιάχου καυχιέται ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει «τρεις ζώνες ασφαλείας βαθιά σε εχθρικό έδαφος».

Λέει ότι στον Λίβανο, έδωσε την εντολή να «επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας για να αποτραπεί οριστικά η απειλή εισβολής [της Χεζμπολάχ] και να απωθηθούν τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων μακριά από τα σύνορά μας».

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει ότι η Χεζμπολάχ «εξακολουθεί να έχει υπολειμματική ικανότητα να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον μας» και ότι αυτός και οι διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συζήτησαν επίσης την εξάλειψη αυτής της απειλής.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βορρά», είπε.