Νετανιάχου: Εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Να εξαπολύσουν «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας διέταξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, μετά από έκτακτη σύσκεψη για την απάντηση της χώρας στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ειδικότερα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας ελήφθη η απόφαση. Μάλιστα η επίθεση προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.