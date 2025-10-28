Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

Στις 20:00 η διαδικασία

DEBATER NEWSROOM

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 18h00 GMT (20:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ είπαν ότι τα λείψανα «βρέθηκαν πρόσφατα σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας» και θα παραδοθούν «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 μ.μ.» ή 18:00 μ.μ. GMT.

