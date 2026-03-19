Νετανιάχου: Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά σήμερα στο Ιράν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, το Στενό του Χορμούζ. Αυτό δεν θα περάσει», είπε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζτάμπα (Χαμενεΐ), ο διάδοχος του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης πως επικρατεί «μεγάλη ένταση» μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.