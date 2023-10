Όπως δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα (9/10), η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας “θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with southern local and regional council heads:

"We are in the midst of a campaign. I know that you have undergone a difficult and terrible ordeal. What Hamas will experience will be difficult and terrible.