Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τετάρτη (28/5) ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Στο πρώτο του τηλεοπτικό διάγγελμα εδώ και πέντε μήνες δήλωσε ότι στόχος του Τελ Αβίβ είναι η ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και η νίκη επί της Χαμάς, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός πιθανότατα έχει σκοτώσει τον στρατιωτικό ηγέτη της.

Αναφερόμενος στους ομήρους, επεσήμανε ότι οι IDF έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ ζωντανούς 148 ομήρους, προσθέτοντας ότι παραμένουν 20 επιβεβαιωμένα ζωντανοί όμηροι στη Γάζα και «έως και 38» δολοφονηθέντες και υποσχέθηκε ότι «θα τους φέρουμε όλους πίσω».

BREAKING: Israeli PM Benjamin Netanyahu says the Hamas Gaza chief Mohammed Sinwar has been killed. https://t.co/JbuWQKAWpE 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/UULxg6Hc7A

Όσον αφορά τα σχέδια των IDF για τη Γάζα και συγκεκριμένα για την τελευταία ευρεία επιχείρηση του στρατό στον παλαιστινιακό θύλακο, με την ονομασία «Τα Άρματα του Γεδεών», ο Νετανιάχου σημείωσε ότι προβλέπεται να εξελιχθεί σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, οι IDF θα επιτρέψουν τη ροή βοήθειας στη Γάζα για να «αποτρέψουν μια ανθρωπιστική κρίση». Στο δεύτερο στάδιο, αμερικανικές εταιρείες θα ανοίξουν σημεία παράδοσης βοήθειας, ενώ στο τρίτο στάδιο, ο ισραηλινός στρατός θα μετακινήσει τους πολίτες της Γάζας προς τα νότια για να αποτρέψει τη διείσδυση της Χαμάς.

«Μπήκαμε ταυτόχρονα στους προσφυγικούς καταυλισμούς και τους συντρίψαμε», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στους καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκάρεμ και του Νουρ Σαμς. Τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ ανάγκασε τον πληθυσμό των καταυλισμών αυτών να εκκενώσει τον χώρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις κατηγορίες που δέχεται από τη Δύση για τις επιθέσεις στη Γάζα, σημείωσε ότι εάν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί μια συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή των ομήρων, το Ισραήλ είναι ανοιχτό να τη συζητήσει.

Σημείωσε ότι ο στρατός «επιβάλλει την εκεχειρία στον Λίβανο με σιδηρά πυγμή ανά πάσα στιγμή και ότι οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία».

The IDF releases footage showing the aftermath of its strike on a Hamas subterranean command center below the European Hospital in southern Gaza, a strike that defense sources said targeted Hamas leader Muhammad Sinwar.



The video purports to show that the IDF strike uncovered… pic.twitter.com/wKzz593MIx