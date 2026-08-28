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Άγιοι Ανάργυροι: Νεκρός 75χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ – Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Άγιοι Ανάργυροι: Νεκρός 75χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ – Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στις 9:20 το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στους Αγίους Αναργύρους.

Συγκεκριμένα, ένας 75χρονος άνδρας παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από ΙΧ στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Κορωναίου, το οποίο οδηγούσε 28χρονη, η οποία παρέμεινε στο σημείο μετά το τροχαίο και συνελήφθη.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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