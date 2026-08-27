Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο «Χασάπης της Βοσνίας»

Πέθανε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 84 ετών ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητής του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και άλλα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία.

Ο Μλάντιτς άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτιε την ποινή του. Την είδηση μετέδωσε αρχικά η σερβική δημόσια τηλεόραση, ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε και από αξιωματούχο του ΟΗΕ.

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Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Ο καταδικασμένος πρώην στρατηγός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες.

Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την απόρριψη νέου αιτήματος της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης για τη μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε από τον Διεθνή Μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τα Ποινικά Δικαστήρια.

Ο διοικητής του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς (αριστερά), συνομιλεί με τον πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, στο Πάλε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στις 5 Αυγούστου 1993. EPA/Stringer

Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα και η σφαγή περισσότερων από 8.000 ανθρώπων

Τον Ιούλιο του 1995, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας υπό τη στρατιωτική διοίκηση του Ράτκο Μλάντιτς κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα, η οποία είχε χαρακτηριστεί «ασφαλής περιοχή» από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, περισσότεροι από 8.000 Βόσνιοι Μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν συστηματικά, ενώ χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν από την περιοχή.

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία από τη διεθνή δικαιοσύνη και θεωρείται η χειρότερη μαζική δολοφονία που διαπράχθηκε στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μλάντιτς καταδικάστηκε για τον καθοριστικό ρόλο του στο έγκλημα.

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Η καταδίκη για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα

Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της περιόδου 1992-1995, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους περίπου 100.000 άνθρωποι. Γυναίκα διαδηλώνει έξω από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη, κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας σε βάρος του Ράτκο Μλάντιτς, στις 22 Νοεμβρίου 2017. EPA/BAS CZERWINSKI

Το 2017 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Η καταδίκη του επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2021.

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Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε περιλαμβάνεται η σφαγή περισσότερων από 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σρεμπρένιτσα, τον Ιούλιο του 1995.

Η σφαγή έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή δικαιοσύνη ως γενοκτονία και χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη μαζική δολοφονία που σημειώθηκε στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Πολίτες κρατούν σημαία με τη μορφή του Ράτκο Μλάντιτς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Βελιγράδι, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, στις 11 Ιουλίου 2023. EPA/ANDREJ CUKIC

Συνελήφθη έπειτα από 16 χρόνια

Ο επονομαζόμενος «Χασάπης της Βοσνίας» κατάφερε να διαφεύγει για σχεδόν 16 χρόνια, προτού συλληφθεί στη Σερβία τον Μάιο του 2011 και παραδοθεί στο δικαστήριο της Χάγης.

Παρά την καταδίκη του για ορισμένα από τα βαρύτερα εγκλήματα του πολέμου της Βοσνίας, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται ως ήρωας από τμήμα της σερβικής κοινωνίας και ορισμένους πολιτικούς στη Σερβία και τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας.