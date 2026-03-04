Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου – Δεν προσγειώθηκε στη Λάρνακα η πρωινή πτήση της Aegean, “επιστρέφουμε Αθήνα”

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (4/3) όταν πτήση της Aegean αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα καθώς δεν της επιτράπηκε να προσγειωθεί στην Λάρνακα της Κύπρου.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αφού πρώτα πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους πάνω από την Κύπρο για λίγη ώρα.

«Είμαστε σε πτήση για Λάρνακα, κάναμε κύκλους πάνω από νησί της Κύπρου για λίγη ώρα. Ο πιλότος ανακοίνωσε ότι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι «κλειστό για στρατιωτικούς λόγους» και επιστρέφουμε Αθήνα».

Στην συνέχεια υπήρξε ενημέρωση ότι γινόταν στρατιωτική άσκηση στον εναέριο χώρο της Κύπρου με την Aegean να αναφέρει πως δεν είχε ενημερωθεί.

Έτσι, η πτήση επέστρεψε στην Αθήνα και θα πραγματοποιήθει ξανά αργότερα σήμερα.