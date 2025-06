Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα εκατέρωθεν πυραυλικά χτυπήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, στη σοβαρότερη κλιμάκωση των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στις δύο περιφερειακές δυνάμεις. Και οι δύο πλευρές αγνοούν τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας πως τα χειρότερα έπονται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη το απόγευμα της Κυριακής, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα, την ώρα που το Ιράν ανταπέδιδε με δεύτερη μέσα στην ίδια ημέρα πυραυλική επίθεση, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/6 ότι εκτοξεύτηκε νέα ομοβροντία ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Fire breaks out at Haifa power plant after Iranian missile strike pic.twitter.com/498iCa45x7