Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με ανάρτηση του έστειλε ένα ακόμη μήνυμα με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, οι απειλές της τρομοκρατίας προς όλον τον κόσμο αυξάνονται και θα πρέπει να υπάρχει απάντηση προς αυτούς.

«Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα για τον τρόμο τους ή όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για την επιθετικότητά τους, προκαλούν περισσότερο χάος, θάνατο και καταστροφή.

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.



And the costs and threats to America and to the world keep rising.



We must not walk away.