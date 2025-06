Νέο κύμα επιθέσεων εξαπολύει κατά του Ιράν το Ισραήλ το απόγευμα της Παρασκευής 13/6 συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις που ξεκίνησε από νωρίς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV ανέφερε ότι η ιρανική αεράμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους νότια της Τεχεράνης.

Η εγκατάσταση στο Φόρντοου, η οποία είναι σκαμμένη μέσα σε ένα βουνό, είναι μία από τις δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις όπου το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε βαθμό που να είναι σχεδόν έτοιμο για πυρηνική βόμβα, ανέφερε η πυρηνική αρχή του ΟΗΕ σε έκθεση που εκδόθηκε πέρυσι.

#Breaking: #Israel Air Force just targeted main base of the #IRGC Army Aviation (Aviation Branch of its land Forces) near Mshkinshahr, #Karaj.#OperationRisingLion pic.twitter.com/z7SXt3yvJa