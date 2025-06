Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση με εκατέρωθεν χτυπήματα.

Το μεσημέρι της Κυριακής (15.06) η Τεχεράνη εκτόξευσε νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, έπειτα από ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων. Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν σειρήνες καλούνται να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεοτέρας οδηγίας. Μια πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για τουλάχιστον 50 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Η Magen David Adom αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προσκρούσεις ή τραυματισμούς από την τελευταία επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Η Διοίκηση Οπισθοφυλακής (Home Front Command) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 16.30 ότι οι πολίτες σε όλη τη χώρα μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

Την ίδια ώρα το Τελ Αβίβ, ενώ αναχαιτίζει τις πυραυλικές επιθέσεις εκτοξεύει χτυπήματα κατά του Ιράν. Πληροφορίες από τα ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι οι ισραηλινοί χτύπησαν το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν.

A huge explosion has reportedly rocked Tehran's Tehranpars area, according to a video sent to Iran International. pic.twitter.com/bzPbVME9MO

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν κατεδαφισμένα κτήρια και εκρήξεις σε κεντρικά σημεία της Τεχεράνης.

Tehran 🇮🇷: An apartment building collapses after an Israeli strike.



Emergency services battle smoke and dust to find survivors.



video via: @mahdi_qomi pic.twitter.com/fAuIe4adJj