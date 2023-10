Στην επιβεβαίωση της πληροφορίας που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εντοπίστηκαν 1.500 σοροί ενόπλων της Χαμάς στο Iσραήλ, προχώρησε το πρωί της Τρίτης εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος του ιστραηλινού στρατού δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση της Χαμάς είναι 900 ενώ τόνισε ότι οι IDF έχουν ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο του φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.



Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0