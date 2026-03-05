Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Κάλεσμα για εκκένωση των βιομηχανικών περιοχών Αμπάς Αμπάντ και Σενζάρ του Ιράν

Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε το απόγευμα της Πέμπτης 5/3 το Ισραήλ όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο στρατός της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης, ενώ νωρίτερα ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς σε βιομηχανικές ζώνες κοντά στην Τεχεράνη ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Abbas Abad και επίσης στη βιομηχανική περιοχή Shenzar κοντά στο Sharif Abad στο ανατολικό Pakdasht. Τις επόμενες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα επιχειρήσουν στην περιοχή, όπως έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλο το Ιράν, για να χτυπήσουν στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF στα περσικά, Αντισυνταγματάρχης (ε.α.) Kamal Penhasi.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αμέσως την καθορισμένη περιοχή που αναφέρεται στον χάρτη», προσθέτει.