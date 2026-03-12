Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν: «Στόχοι τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου»

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

ABEDIN TAHERKENAREH / EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Καρίς, που βρίσκονται στη Μεσόγειο, έχουν γίνει στόχοι.

Ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι τα δύο πεδία, «μαζί με δεκάδες άλλους νέους στόχους», βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής τους.

«Με κάθε επιπλέον λάθος του εχθρού, θα ανοίγονται και άλλα μέτωπα εναντίον του», πρόσθεσε.

