Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν: «Στόχοι τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου»
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Καρίς, που βρίσκονται στη Μεσόγειο, έχουν γίνει στόχοι.
Ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι τα δύο πεδία, «μαζί με δεκάδες άλλους νέους στόχους», βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής τους.
«Με κάθε επιπλέον λάθος του εχθρού, θα ανοίγονται και άλλα μέτωπα εναντίον του», πρόσθεσε.
