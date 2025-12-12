Νέα Υόρκη: Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Σωτήρια ήταν η επέμβαση ενός αστυνομικού σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης, ο οποίος έσωσε ένα μωρό που πνιγόταν.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός Michael Greaney κατευθυνόταν προς τη δουλειά το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Αμέσως σταμάτησε να δει τι συμβαίνει όταν ο οδηγός της BMW και πατέρας του παιδιού τού είπε: «Το μωρό μου πνίγεται».

Ο αστυνομικός έβγαλε το μωρό από το αυτοκίνητο και στην άκρη του δρόμου το πήρε στα χέρια του και ξεκίνησε να το χτυπά στην πλάτη.

Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

«Η απόφαση του ντετέκτιβ Greany μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και η ψυχραιμία που επέδειξε υπό πίεση ενσαρκώνουν πραγματικά τους καλύτερους ντετέκτιβ στον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ντετέκτιβ, Σκοτ Μάνρο. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή – υπενθύμισε σε όλους μας τι σημαίνει ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης.»