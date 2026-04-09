NBC News: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο
Το τηλεφώνημα ανάμεσα στις δυο πλευρές
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο για να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο NBC News.
Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει και οι δύο ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την εκεχειρία, το Ισραήλ συμφώνησε «να είναι ένας χρήσιμος εταίρος», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Η τηλεφωνική κλήση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε δημόσια την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται με δύναμη στον Λίβανο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν σε επιθέσεις και να τερματίσουν την εκεχειρία.
Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
