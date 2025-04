Εν ενεργεία αστροναύτης της NASA που βρίσκεται στο διάστημα διανύοντας το 70ο έτος της ζωής του επέστρεψε στην γη ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο Αμερικανός Don Pettit, ανήμερα των 70ων γενεθλίων του επέστρεψε σπίτι μαζί με τους Ρώσους κοσμοναύτες Alexey Ovchinin και Ivan Vagner, μέλη του πληρώματός του, πραγματοποίησε προσγείωση με αλεξίπτωτο στο Καζακστάν στις 06:20 τοπική ώρα (01:20 GMT), σήμερα Κυριακή (20/04/2025).

Η NASA τίμησε τα γενέθλια του, με μια ανάρτηση στα social media, ευχόμενη στον Pettit «χρόνια πολλά» και ασφαλή επιστροφή. Οι τρεις έμπειροι αστροναύτες πέρασαν 220 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως, ανακοίνωσε η NASA. Ο Pettit έχει περάσει συνολικά 590 ημέρες στο διάστημα στην τέταρτη αποστολή του στο διάστημα.

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI