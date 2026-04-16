NASA: Αστεροειδής θα περάσει ξυστά από τη Γη το 2029

Όπως αναφέρει η NASA, ένας αστεροειδής βρίσκεται σε τροχιά για μια ιστορική στενή προσέγγιση της Γης.

Η διαστημική υπηρεσία επισημαίνει ότι ο «δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής» θα πλησιάσει πιο κοντά από αρκετούς δορυφόρους σε τροχιά και θα μπορεί να γίνει ορατός από το Ανατολικό Ημισφαίριο χωρίς τη βοήθεια τηλεσκοπίου ή κιάλια. Παρά την εντυπωσιακή προσέγγισή του, σύμφωνα με το Sky News, δεν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με τη Γη για τουλάχιστον 100 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αστεροειδής, που ονομάστηκε «Απόφις» από την αιγυπτιακή θεότητα του χάους και του αιώνιου σκότους, αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα στείλει ένα διαστημικό σκάφος για να τον παρακολουθήσει, ενώ η NASA έχει ανακατευθύνει το σκάφος Osiris για να ακολουθήσει την πορεία του.

Σύμφωνα με τη NASA, είναι «πολύ σπάνιο» ένας αστεροειδής αυτού του μεγέθους να πλησιάσει τόσο κοντά. Το μήκος του υπολογίζεται σε τουλάχιστον 450 μέτρα – περίπου όσο ο Πύργος του Άιφελ – και η απόστασή του από την επιφάνεια της Γης θα είναι μόλις 32.000 χιλιόμετρα, καθιστώντας την πλησιέστερη προσέγγιση αστεροειδούς τέτοιων διαστάσεων που οι επιστήμονες είχαν προβλέψει.

«Είναι πιθανό ένα τέτοιο γεγονός να μην έχει συμβεί ποτέ στην καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας. Χωρίς αμφιβολία, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ οι άνθρωποι διαθέτουν την τεχνολογία για να το παρατηρήσουν», αναφέρει η NASA.

Ο Απόφις αποτελεί απομεινάρι από τα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, και προέρχεται από την κύρια ζώνη αστεροειδών που βρίσκεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία.

«Κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, η τροχιά του μεταβλήθηκε κυρίως λόγω της βαρυτικής επίδρασης μεγάλων πλανητών όπως ο Δίας, με αποτέλεσμα σήμερα να περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο πιο κοντά στη Γη», αναφέρει η NASA.