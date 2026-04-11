BBC: Θρίαμβος η αποστολή Artemis II της NASA – Πιο δύσκολο να πατήσει ο άνθρωπος στη Σελήνη

Οι αστροναύτες της NASA πραγματοποίησαν περιφορά γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II, χωρίς όμως να επιχειρήσουν προσελήνωση, γεγονός που προκάλεσε απορίες στο κοινό.

Το BBC εξηγεί ότι, παρότι η προσελήνωση είχε επιτευχθεί ήδη από το 1969 με το πρόγραμμα Apollo, οι τρέχουσες αποστολές έχουν διαφορετικό σχεδιασμό και στόχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιτυχημένη πτήση του Orion αλλά νέα τεχνολογικά δεδομένα

Το διαστημικό σκάφος Orion λειτούργησε κανονικά, καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες που αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη. Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι η απλή περιφορά γύρω από τη Σελήνη είναι τεχνικά πολύ πιο εύκολη από μια προσελήνωση.

Από το Apollo στο Artemis – Διαφορετική αποστολή, διαφορετική εποχή

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Apollo, που είχε κυρίως γεωπολιτικό χαρακτήρα στον Ψυχρό Πόλεμο, το πρόγραμμα Artemis στοχεύει στη μακροπρόθεσμη παρουσία στη Σελήνη. Η NASA σχεδιάζει ετήσιες επανδρωμένες προσεληνώσεις από το 2028 και τη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής βάσης, με την πέμπτη αποστολή να σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της φάσης.

Προβλέψεις για «σεληνιακή οικονομία» στο μέλλον

Στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εκτιμούν ότι στο μέλλον θα αναπτυχθεί οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη, με τον γενικό διευθυντή του ESA να αναφέρει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα εξελιχθεί σταδιακά, αλλά είναι ρεαλιστική σε βάθος χρόνου.

Ιδιωτικοί κολοσσοί σε ρόλο-κλειδί αλλά με καθυστερήσεις

Η NASA έχει αναθέσει την ανάπτυξη σεληνιακών προσεληνωτών σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, τη SpaceX του Έλον Μασκ και τη Blue Origin του Τζεφ Μπέζος. Και τα δύο προγράμματα, Starship και Blue Moon, αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με εκθέσεις ελέγχου.

Από το μικρό Eagle στα μεγάλα σεληνιακά σκάφη

Σε αντίθεση με το μικρό σκάφος Eagle της αποστολής Apollo 11, τα σύγχρονα σεληνιακά οχήματα θα πρέπει να μεταφέρουν εξοπλισμό, οχήματα και υποδομές για μελλοντική παρουσία στη Σελήνη, απαιτώντας πολύ μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα και κατανάλωση καυσίμων.

Δορυφορικός ανεφοδιασμός – το μεγάλο τεχνικό στοίχημα

Το πρόγραμμα Artemis προβλέπει τη δημιουργία διαστημικού σταθμού ανεφοδιασμού σε τροχιά γύρω από τη Γη, ο οποίος θα τροφοδοτείται από πολλαπλές αποστολές. Η αποθήκευση και μεταφορά υπερψυχρών καυσίμων στο διάστημα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις του προγράμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθυστερήσεις και τεχνικά εμπόδια στο πρόγραμμα Artemis

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα τεχνικά προβλήματα στον ανεφοδιασμό και στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχουν ήδη οδηγήσει σε καθυστερήσεις του προγράμματος. Η επόμενη αποστολή, Artemis III, που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2027, θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμή για τις δυνατότητες του συστήματος.