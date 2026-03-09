Μπέβερλι Χιλς: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα – Συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ 7 φορές

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς το σπίτι της δημοφιλούς τραγουδίστριας Ριάνα έγινε στόχος πυροβολισμών, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 13:15 (τοπική ώρα) την Κυριακή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε μία ύποπτη γυναίκα, η οποία και συνελήφθη.

Όπως δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News αξιωματούχος της αστυνομίας, το σπίτι που στοχοποιήθηκε ανήκει στη Ριάνα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από επιθετικό τουφέκι. Σύμφωνα με τις αρχές, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Μάλιστα, πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι η ποπ σταρ βρισκόταν μέσα στην έπαυλη τη στιγμή των πυροβολισμών.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα περίπου 30 ετών που συνελήφθη, σταμάτησε με το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας και πυροβόλησε επτά φορές πριν απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα. BREAKING: Police are on scene after several gunshots were fired toward a home belonging to @rihanna in Beverly Hills.



Το όχημά της εντοπίστηκε περίπου οκτώ μίλια (12 χιλιόμετρα) μακριά από το σπίτι της Ριάνα, όπου και οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το κίνητρο του περιστατικού.