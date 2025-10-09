Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ (Φωτογραφία)

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε από το μεσημέρι της Πέμπτης 9/10 το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, με ένα μετάλλιο Νόμπελ γύρω από το λαιμό του, καθώς επαινείται από τον πρωθυπουργό και άλλους.

«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!», γράφει ο Νετανιάχου στο X μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί.

