Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν – Απαντάει με χτυπήματα ακόμη και στο Ιράκ η Τεχεράνη (Βίντεο)

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται με τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και το αντίστροφο να συνεχίζονται και την Κυριακή 1/3.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το βράδυ ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, και η μετάδοσή της διακόπηκε.

Τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν επλήγησαν σήμερα σε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, μετέδωσε λίγο νωρίτερα το κρατικό μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μετάδοσή του συνεχιζόταν κανονικά.

“Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές”, είχε δηλώσει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.

Initial reports that the Iranian Broadcasting and Television Corporation was struck in Tehran.



There was a similar report earlier today which was denied by Tehran. https://t.co/qEUkFx2Uum pic.twitter.com/2tdCr7tZTT— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 1, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε ότι το νοσοκομείο Γκάντι, που βρίσκεται βορείως της Τεχεράνης, έγινε σήμερα το βράδυ στόχος πληγμάτων, δεύτερη ημέρα της εκστρατείας βομβαρδισμών κατά του Ιράν που διεξάγεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές”, γράφει το ISNA, ενώ τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mizan δημοσίευσαν ένα βίντεο, το οποίο φέρεται να γυρίστηκε μέσα στο νοσοκομείο και δείχνει συντρίμμια στο έδαφος ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια. 'بزرگراه همت #تهران، سر جنت‌آباد'

Το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο δύο αυτόπτες μάρτυρες, ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν νοσοκομείο στην περιοχή της οδού Γκάντι στην Τεχεράνη και ότι νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και οι ασθενείς μεταφέρονταν έξω από αυτό.

Ιράν: Απαντάει με επιθέσεις στο Ισραήλ και σε στρατιωτική βάση στο Ιράκ

Σειρήνες ήχησαν σε εκτεταμένες περιοχές του Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται σε όλο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ, καθώς και σε ορισμένες περιοχές στο βορρά. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Συναγερμός σήμανε στο Ιράκ καθώς ξέσπασε φωτιά σε μέρος της αμερικανικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ. Συγκεκριμένα, φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από χτυπήματα του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους, με τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

🇺🇸/🇮🇶/🇮🇷 NEW: The U.S. base in Erbil, Iraqi Kurdistan, after being targeted by Iranian ballistic missiles and Iraqi Resistance drones#Iran pic.twitter.com/KMwV8F3mHF— TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 1, 2026

Ο IDF κατέστρεψε το ιρανικό στρατηγείο μάχης όπου βρίσκονταν πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος

Σε μια μεγάλης κλίμακας σειρά επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, μετά την κατάκτηση της αεροπορικής υπεροχής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, ο IDF χτύπησε δεκάδες στρατιωτικά κέντρα διοίκησης του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), των αρχηγείων των μυστικών υπηρεσιών, των κέντρων διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας του IRGC και των αρχηγείων εσωτερικής ασφάλειας.

«Οι επιθέσεις στράφηκαν κατά κέντρων διοίκησης στα οποία οι μυστικές υπηρεσίες του IDF είχαν εντοπίσει την ενεργή επιχειρησιακή παρουσία προσωπικού του ιρανικού καθεστώτος που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και τον σχεδιασμό εκστρατειών τρομοκρατίας κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Ένα από τα συγκροτήματα έκτακτης ανάγκης που αποτέλεσαν στόχο εξυπηρετούσε τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τη Διεύθυνση Πληροφοριών του ιρανικού καθεστώτος τρομοκρατίας. Από αυτό το σημείο, αξιωματούχοι του καθεστώτος διαχειρίζονταν τις πολεμικές δραστηριότητες και εκπόνησαν επιχειρησιακές και πληροφοριακές εκτιμήσεις.

Η ολοκληρωμένη σειρά επιθέσεων υποβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του προσωπικού που λειτουργούσε στο πιο κεντρικό στρατιωτικό αρχηγείο του.

Ο IDF θα συνεχίσει να στοχεύει τη στρατιωτική υποδομή και τους πράκτορες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος όπου κι αν λειτουργούν» αναφέρει η ανακοίνωση.