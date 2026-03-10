Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Το μήνυμα Νετανιάχου προς τους Ιρανούς

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την Τεχεράνη και το Ιράν όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/3 από τον IDF.

Συγκεκριμένα, ο στρατός του Ισραήλ ενημέρωσε πως ξεκίνησε μια επιπλέον σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, υπήρξαν και άλλες εκρήξεις στην Τεχεράνη από χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζοντας για 11η μέρα τις επιχειρήσεις που έχουν ανακοινώσει.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στα βόρεια της πόλης είπε ότι έτριζαν τα τζάμια των παραθύρων στο διαμέρισμά του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα και νωρίτερα το απόγευμα.

Κάτοικοι της Τεχεράνης που μίλησαν στο AFP είπαν ότι τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα περισσότερα γραφεία, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με δυσκολία, μόνο το τοπικό Intranet λειτουργεί και η επικοινωνία με το εξωτερικό παραμένει σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με μια κάτοικο υπάρχουν «ένοπλοι άνδρες στους δρόμους», οι οποίοι επιβαίνουν σε «μεγάλα οχήματα» και «το μόνο που μπορείς να δεις από αυτούς είναι τα μάτια τους».

«Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, συνηθίζουν να ζουν έτσι και προσαρμόζονται», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.

Νετανιάχου προς τον λαό του Ιράν: «Να είστε έτοιμοι να ανατρέψετε το καθεστώς»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τον λαό του Ιράν να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αδράξει την «ευκαιρία ζωής» που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες ώστε να ανατρέψουν το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ιρανούς, μέσω του αγγλόφωνου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει πως «αυτή είναι μια ευκαιρία ζωής για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς των αγιατολάδων και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

«Μαζί με τις ΗΠΑ, πλήττουμε τους τυράννους στην Τεχεράνη σκληρότερα από ποτέ. Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αυξανόμενη ένταση τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάδες και οι συνεργοί τους τρέπονται σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πού να κρυφτούν», αναφέρει.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει πως «τις προσεχείς ημέρες, θα δημιουργήσουμε τις (κατάλληλες) συνθήκες για εσάς προκειμένου να πάρετε τη μοίρα στα χέρια σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα».

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γοργά, θα σας δώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε την ευκαιρία», τονίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.