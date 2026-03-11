Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κατάρ και Κουβέιτ

Τόσο το Κατάρ όσο και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως αντιμετώπισαν το βράδυ της Τετάρτης 11/3 από το Ιράν.

Το Κατάρ ισχυρίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του εδάφους του

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν εκτόξευσε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας του Κόλπου. Οι δυνάμεις του Κατάρ αναχαίτισαν όλα τα βλήματα εκτός από ένα που έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή, πρόσθεσε.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (9) صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأربعاء، ونجحت قواتنا المسلحة "بفضل من الله" بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لعدد (8) صواريخ باليستية وسقوط صاروخ واحد في منطقة غير… pic.twitter.com/aV321mPjBu— وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 11, 2026

Κουβέιτ: Αναχαίτισε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα εθνικά συστήματα αεράμυνας ανταποκρίθηκαν σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν σημειώσει ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται σε όλη τη χώρα είναι άμεσο αποτέλεσμα της αναχαίτισης αυτών των απειλών από τα αμυντικά συστήματα.

بيان رقم (25)



المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لعدد من الصواريخ الباليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد، دون وقوع أي أضرار.



حفظ الله الكويت آمنة مطمئنة. pic.twitter.com/jnEYHhv1pb— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 11, 2026

Ο στρατός έχει ζητήσει από όλους τους πολίτες και τους κατοίκους να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.