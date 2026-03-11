Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
ΔΙΕΘΝΗ

Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κατάρ και Κουβέιτ

Συναγερμός στις δυο χώρες

Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κατάρ και Κουβέιτ
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τόσο το Κατάρ όσο και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως αντιμετώπισαν το βράδυ της Τετάρτης 11/3 από το Ιράν.

Το Κατάρ ισχυρίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του εδάφους του

Το Ιράν εκτόξευσε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας του Κόλπου. Οι δυνάμεις του Κατάρ αναχαίτισαν όλα τα βλήματα εκτός από ένα που έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή, πρόσθεσε.

Κουβέιτ: Αναχαίτισε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα εθνικά συστήματα αεράμυνας ανταποκρίθηκαν σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν σημειώσει ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται σε όλη τη χώρα είναι άμεσο αποτέλεσμα της αναχαίτισης αυτών των απειλών από τα αμυντικά συστήματα.

Ο στρατός έχει ζητήσει από όλους τους πολίτες και τους κατοίκους να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

