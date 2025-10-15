«Μου ποδοπάτησαν το καπέλο βατραχάκι» καταγγέλλει η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Για τις συνθήκες που βίωσε μετά τη σύλληψη της από τις ισραηλινές Αρχές μίλησε η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Συγκεκριμένα, η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλώντας στο Aftonbladet.se αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν τις πέντε ημέρες «αιχμαλωσίας» στο Ισραήλ.

«Στο χολ βρίσκεται η κόκκινη βαλίτσα της. Με μεγάλο μαύρο μαρκαδόρο έχει γραφτεί η λέξη “Πόρνη Γκρέτα”. Γύρω από το κείμενο: μια ισραηλινή σημαία και ένα πέος σε στύση» αναφέρει το Aftonbladet.se.

«Με μετέφεραν πολύ βάναυσα σε μια γωνία που έβλεπα. «Ένα ξεχωριστό μέρος για μια ξεχωριστή κυρία», λένε. Έτσι είχαν μάθει «Lilla hora» και «Hora Greta» στα σουηδικά, τα οποία έλεγαν συνέχεια» υποστήριξε στη συνέντευξη της για να προσθέσει:

«Όταν κυμάτισε και με άγγιξε, φώναξαν «Μην αγγίζετε τη σημαία» και με κλώτσησαν στο πλάι. Μετά από λίγο, τα χέρια μου δέθηκαν με πολύ σφιχτά δεματικά καλωδίων. Μια ομάδα φρουρών παρατάχθηκε για να βγάλει selfies μαζί μου καθώς καθόμουν εκεί. Παίρνουν την τσάντα μου και πετάνε όλα τα πράγματα που ερμηνεύουν ως σχετικά με την Παλαιστίνη. Παίρνουν τα πάντα και με κοιτάζουν στα μάτια και ταυτόχρονα παίρνουν ένα μαχαίρι και τα κόβουν αργά με αυτό, ενώ δέκα άτομα βγάζουν selfies.

Στη φυλακή κρατείται σε διαφορετικά κελιά. Μερικές φορές σε ένα κελί περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων με 13 άλλους κρατούμενους. Αυτές είναι πολλές μέρες – τέσσερις; Ο χρόνος κυλάει άτσαλα, δεν υπήρχαν ρολόγια. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου φαγητό και καθαρό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής τους, αλλά αναγκάζονται να πίνουν από τη βρύση δίπλα στον νιπτήρα της τουαλέτας, όπου τρέχει κάτι καφέ. Αρκετοί αρρώστησαν.

«Ένιωθες ότι δεν μπορούσες να «αντέξεις οικονομικά» να κλάψεις επειδή ήσουν τόσο αφυδατωμένος» λέει για να συνεχίσει: «Έκανε τόση ζέστη, περίπου 40 βαθμοί. Ρωτούσαμε συνέχεια: Μπορούμε να φέρουμε νερό; Μπορούμε να φέρουμε νερό; Στο τέλος, ο κόσμος ούρλιαζε. Οι φρουροί συνέχιζαν να περπατούν μπροστά από τα μπαρ, γελώντας και κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια νερού τους. Τα έριχναν μέσα, στους κάδους απορριμμάτων μπροστά μας. Όταν οι άνθρωποι λιποθυμούσαν, χτυπούσαμε τα κλουβιά και ζητούσαμε γιατρό. Τότε ήρθαν οι φρουροί και είπαν: «Θα σας βάλουμε αέριο». Ήταν συνηθισμένο να το λένε αυτό. Σήκωσαν μια φιάλη αερίου και απείλησαν να την πιέσουν πάνω μας. Ήμασταν μαζί και είπαμε για τη μεταχείριση που λάβαμε. Για την έλλειψη φαγητού, νερού, για τους ξυλοδαρμούς. Τα βασανιστήρια. Δείξαμε τα σωματικά τραύματα που είχαμε – μώλωπες και γρατζουνιές. Δώσαμε σε όλους τα στοιχεία επικοινωνίας μας – έδωσα τον αριθμό του πατέρα μου και τον αριθμό της επαφής μας στην οργάνωση. Ήμασταν σαφείς: ό,τι λέμε τώρα πρέπει να δημοσιοποιηθεί στα μέσα ενημέρωσης».

«Μου έσκισαν το βατραχοκαπέλο, το πέταξαν στο έδαφος, το ποδοπάτησαν και το κλώτσησαν και κάπως έτσι ξεσπάσανε» είπε στη συνέχεια της συνέντευξης η Γκρέτα Τούνμπεργκ.