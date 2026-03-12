Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: “Σε κώμα ο νέος ηγέτης του Ιράν” – Αναφορές ότι έχει χάσει το πόδι του

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται «σε κώμα» και έχασε το ένα του πόδι μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του σε αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα που φέρνει στο φως η βρετανική Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο νέος ηγέτης του Ιράν νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα, στην ιστορική συνοικία της πόλης, περικυκλωμένος από αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή στην Τεχεράνη. Ένα τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί για την προστασία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Δεν είναι σαφές εάν ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις ίδιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πηγ δήλωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Μοχάμεντ Ρεζά Ζαφαργκτζανί, του Υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν και ενός από τους κορυφαίους χειρουργούς τραυμάτων της χώρας.

Η ίδια πηγή είπε στην εφημερίδα Sun, μέσω μυστικών μηνυμάτων που στάλθηκαν σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα με έδρα το Λονδίνο : «Ένα ή δύο από τα πόδια του έχουν κοπεί. Έχει επίσης υποστεί ρήξη στο συκώτι ή στο στομάχι του. Προφανώς βρίσκεται και αυτός σε κώμα».

Είναι αδύνατο να επαληθευτεί η κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λόγω της τρέχουσας διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το καθεστώς, αλλά η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει αναφερθεί στον Μοτζτάμπα ως «Τζάνμπαζ του Ραμαζανιού » που σημαίνει «τραυματισμένος βετεράνος πολέμου».