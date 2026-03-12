Μοτζταμπά Χαμενεΐ: “Δεν θα εγκαταλείψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό”

Το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό», είπε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Πρόκειται για μια εικόνα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο κανάλι Telegram του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκάλυψε τον γραφικό του χαρακτήρα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη δήλωσή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ευχαριστεί «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν. «Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε. Συμπλήρωσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. «Καμία από τις αποκαλύψεις Μας δεν καταργούμε ή αφήνουμε να ξεχαστεί χωρίς να φέρουμε κάτι καλύτερο ή παρόμοιο με αυτή.»

Ειρήνη σε σένα, ω καλέ του Θεού και πνευματικέ ερμηνευτή των σημείων Του. Ειρήνη σε σένα, πύλη του Θεού και υπερασπιστή της θρησκείας Του. Ειρήνη σε σένα, αντιπρόσωπε του Θεού και υποστηρικτή της αλήθειάς Του. Ειρήνη σε σένα, απόδειξη του Θεού και οδηγέ της θεϊκής βούλησης. Ειρήνη σε σένα, εσύ που είσαι η προσδοκία και ο καθοδηγητής. Ειρήνη σε σένα με κάθε μορφή ειρήνης. Ειρήνη σε σένα, ω κύριέ μου, Κύριε του Χρόνου.

Στην αρχή της ομιλίας μου πρέπει να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς τον κύριό μου – ο Θεός να επισπεύσει την έλευσή του – για το οδυνηρό μαρτύριο του μεγάλου ηγέτη της επανάστασης, του αγαπημένου και σοφού Χαμενεΐ. Ζητώ επίσης από εκείνον να προσευχηθεί για κάθε έναν από τον μεγάλο λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου, για όλους τους υπηρέτες του Ισλάμ και της επανάστασης, για τους αγωνιστές και για τις οικογένειες των μαρτύρων του ισλαμικού κινήματος – ιδιαίτερα του πρόσφατου πολέμου – και επίσης για εμένα τον ίδιο.

Το δεύτερο μέρος της ομιλίας μου απευθύνεται στον μεγάλο λαό του Ιράν. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να εξηγήσω συνοπτικά τη θέση μου σχετικά με την απόφαση της αξιότιμης Συνέλευσης των Ειδικών (Majles-e Khobregan). Αυτός ο υπηρέτης σας, ο Σαγιέντ Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της αξιότιμης συνέλευσης ταυτόχρονα με εσάς και μέσω της κρατικής τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Για μένα είναι δύσκολο να καθίσω σε μια θέση όπου κάθισαν δύο μεγάλοι ηγέτες: ο μεγάλος Χομεϊνί και ο μάρτυρας Χαμενεΐ. Διότι αυτή η έδρα έχει φιλοξενήσει κάποιον που, μετά από περισσότερα από 60 χρόνια αγώνα στον δρόμο του Θεού και αφού εγκατέλειψε κάθε είδους απολαύσεις και άνεση, μετατράπηκε σε μια λαμπρή προσωπικότητα και σε μια ξεχωριστή μορφή όχι μόνο στη σύγχρονη εποχή αλλά σε όλη την ιστορία των ηγετών αυτής της χώρας. Τόσο η ζωή του όσο και ο τρόπος του θανάτου του ήταν γεμάτοι από δόξα και τιμή που προέρχονταν από την προσήλωσή του στον Θεό.

Είχα την τιμή να δω τη σορό του μετά το μαρτύριό του. Αυτό που είδα ήταν ένα βουνό δύναμης και σταθερότητας, και άκουσα ότι το υγιές του χέρι ήταν σφιγμένο σε γροθιά. Όσοι γνωρίζουν τις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του θα πρέπει για χρόνια να μιλούν γι’ αυτές. Σε αυτή την ευκαιρία περιορίζομαι σε αυτή τη σύντομη αναφορά και αφήνω τις λεπτομέρειες για άλλες κατάλληλες στιγμές. Να γιατί είναι δύσκολο να καθίσει κανείς στην έδρα της ηγεσίας μετά από έναν τέτοιο άνθρωπο. Η κάλυψη αυτού του κενού είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια του Θεού και με τη στήριξη του λαού.

Στη συνέχεια πρέπει να τονίσω ένα σημείο που συνδέεται άμεσα με την ουσία της ομιλίας μου. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα του μάρτυρα ηγέτη και του μεγάλου προκατόχου του ήταν ότι έφεραν τον λαό σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, καλλιεργώντας διαρκώς τη συνείδηση και την επίγνωση των πολιτών και στηρίζοντας στην πράξη τη δύναμή τους. Έτσι έδωσαν πραγματική υπόσταση στην έννοια του λαού και της δημοκρατικής συμμετοχής και πίστευαν βαθιά σε αυτήν. Το σαφές αποτέλεσμα αυτού φάνηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν η χώρα βρέθηκε χωρίς ηγέτη και χωρίς ανώτατο διοικητή των ενόπλων δυνάμεων. Η διορατικότητα και η ευφυΐα του μεγάλου ιρανικού λαού στο πρόσφατο γεγονός, καθώς και η επιμονή, το θάρρος και η παρουσία του, προκάλεσαν θαυμασμό στους φίλους και έκπληξη στους εχθρούς. Εσείς, ο λαός, ήσασταν εκείνοι που καθοδηγήσατε τη χώρα και εγγυηθήκατε τη δύναμή της. Ο στίχος που ανέφερα στην αρχή αυτού του κειμένου σημαίνει ότι καμία θεϊκή αποκάλυψη δεν παύει ή δεν ξεχνιέται χωρίς ο Θεός να φέρει κάτι παρόμοιο ή καλύτερο στη θέση της.

Η χρήση αυτού του στίχου δεν σημαίνει ότι εγώ, ο ταπεινός υπηρέτης, βρίσκομαι στο επίπεδο του μάρτυρα ηγέτη – πόσο μάλλον ότι θα μπορούσα να θεωρηθώ ανώτερος από αυτόν. Ο σκοπός της αναφοράς του στίχου είναι να τονίσω τον σωστό και σημαντικό ρόλο του αγαπημένου λαού. Αν αυτή η μεγάλη ευλογία αφαιρέθηκε από εμάς, στη θέση της δόθηκε ξανά στο σύστημα η παρουσία του ιρανικού λαού, παρόμοια με εκείνη του Αμμάρ. Να γνωρίζετε ότι αν η δύναμή σας δεν εμφανιστεί στη δημόσια σκηνή, ούτε η ηγεσία ούτε καμία από τις διάφορες κρατικές δομές – των οποίων ο πραγματικός ρόλος είναι να υπηρετούν τον λαό – δεν θα έχουν την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Για να πραγματοποιηθεί καλύτερα αυτή η έννοια, πρώτον πρέπει να βλέπουμε τη μνήμη του Θεού, την εμπιστοσύνη σε Αυτόν και την επίκληση των αγνών φωτισμένων μορφών των Αλάθητων Ιμάμηδων ως το ύψιστο ελιξίριο που εξασφαλίζει κάθε άνοιγμα και την τελική νίκη επί του εχθρού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που εσείς κατέχετε και οι εχθροί σας στερούνται. Δεύτερον, δεν πρέπει να πληγεί η ενότητα μεταξύ των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων του έθνους, η οποία συνήθως γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους δυσκολίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν παραμεριστούν τα σημεία διαφωνίας.

Τρίτον, πρέπει να διατηρηθεί η ουσιαστική παρουσία στην κοινωνική σκηνή· είτε με τον τρόπο που δείξατε αυτές τις ημέρες και νύχτες του πολέμου είτε μέσω διάφορων αποτελεσματικών ρόλων στους κοινωνικούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ακόμη και στους τομείς της ασφάλειας. Το σημαντικό είναι να κατανοηθεί σωστά ο ρόλος του καθενός και να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να πληγεί η κοινωνική ενότητα. Μία από τις ευθύνες της ηγεσίας και ορισμένων άλλων αξιωματούχων είναι να υπενθυμίζουν αυτούς τους ρόλους στους πολίτες ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Γι’ αυτό υπενθυμίζω τη σημασία της συμμετοχής στις εκδηλώσεις της Ημέρας του Κουντς (Quds) του έτους 1447, όπου όλοι πρέπει να δώσουν έμφαση στο στοιχείο της αντίστασης απέναντι στον εχθρό.

Τέταρτον, μην παραλείπετε να βοηθάτε και να στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς, αυτή ήταν πάντοτε μια χαρακτηριστική ιδιότητα των περισσότερων Ιρανών και αναμένεται ότι σε αυτές τις ιδιαίτερες ημέρες – όταν φυσικά για ορισμένους πολίτες οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες από ό,τι για άλλους – αυτό θα φανεί ακόμη πιο έντονα. Με την ευκαιρία αυτή ζητώ επίσης από τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών να μην στερήσουν καμία βοήθεια ή στήριξη από αυτούς τους αγαπητούς συμπολίτες και από τις λαϊκές δομές αλληλεγγύης.

Αν τηρηθούν αυτές οι αρχές, ο δρόμος προς ημέρες μεγαλείου και δόξας για εσάς, τον αγαπητό λαό, θα γίνει ομαλότερος. Το πιο άμεσο παράδειγμα μπορεί, με τη θέληση του Θεού, να είναι η νίκη επί του εχθρού στον παρόντα πόλεμο.

Το τρίτο μέρος της ομιλίας μου είναι μια ειλικρινής ευχαριστία προς τους γενναίους μαχητές μας, οι οποίοι, σε συνθήκες όπου ο λαός και η αγαπημένη μας πατρίδα δέχθηκαν άδικη επίθεση από τους ηγέτες του «μετώπου της αλαζονείας», με τα ισχυρά τους πλήγματα ανέκοψαν την πορεία του εχθρού και τον έβγαλαν από την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει στη χώρα μας ή ακόμη και να τη διαμελίσει.

Αγαπητοί αδελφοί μαχητές, η επιθυμία των λαϊκών μαζών είναι η συνέχιση μιας αποτελεσματικής και τιμωρητικής άμυνας. Επίσης, το μέσο της παρεμπόδισης του Στενού του Ορμούζ πρέπει σίγουρα να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Έχουν γίνει μελέτες για το άνοιγμα άλλων μετώπων, στα οποία ο εχθρός έχει ελάχιστη εμπειρία και θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Η ενεργοποίησή τους, σε περίπτωση συνέχισης της πολεμικής κατάστασης και ανάλογα με τις περιστάσεις, θα πραγματοποιηθεί όταν κριθεί σκόπιμο.

Επίσης εκφράζω ειλικρινή ευχαριστία προς τους μαχητές του Μετώπου της Αντίστασης. Θεωρούμε τις χώρες αυτού του μετώπου τους καλύτερους φίλους μας και η αντίσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αναμφίβολα, η συνεργασία των μελών αυτού του μετώπου θα συντομεύσει τον δρόμο για την έξοδο από τη «σιωνιστική δοκιμασία». Όπως είδαμε, η γενναία και πιστή Υεμένη δεν εγκατέλειψε την υπεράσπιση του καταπιεσμένου λαού της Γάζας, ενώ η αυτοθυσιαστική Χεζμπολάχ – παρά όλα τα εμπόδια – βοήθησε την Ισλαμική Δημοκρατία, και η αντίσταση στο Ιράκ ακολουθεί θαρραλέα τον ίδιο δρόμο.

Στο τέταρτο μέρος απευθύνομαι σε όσους υπέστησαν ζημιές αυτές τις ημέρες: είτε σε εκείνους που θρηνούν αγαπημένα πρόσωπα που έπεσαν ως μάρτυρες, είτε σε όσους τραυματίστηκαν, είτε σε όσους υπέστησαν ζημιές στα σπίτια ή στους χώρους εργασίας τους. Πρώτα απ’ όλα εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση στις οικογένειες των ένδοξων μαρτύρων. Αυτό βασίζεται σε μια κοινή εμπειρία που μοιράζομαι μαζί τους: εκτός από τον πατέρα μου – του οποίου η απώλεια έγινε υπόθεση ολόκληρου του έθνους – έχω επίσης αποχαιρετήσει τη αγαπημένη και πιστή σύζυγό μου, στην οποία είχα πολλές ελπίδες, την αφοσιωμένη αδελφή μου που αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα των γονιών της και τελικά έλαβε την ανταμοιβή της, καθώς και το μικρό της παιδί, αλλά και τον σύζυγο της άλλης μου αδελφής, έναν μορφωμένο και ευγενή άνθρωπο, που όλοι ενώθηκαν με το καραβάνι των μαρτύρων. Όμως αυτό που κάνει δυνατή – ακόμη και εύκολη – την υπομονή απέναντι στις συμφορές είναι η πίστη στην βέβαιη θεϊκή υπόσχεση για μεγάλη ανταμοιβή στους υπομονετικούς. Γι’ αυτό πρέπει να δείξουμε υπομονή και να έχουμε ελπίδα και εμπιστοσύνη στη βοήθεια του Θεού.

Δεύτερον, διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα παραιτηθούμε από την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που έχουμε κατά νου δεν αφορά μόνο τη δολοφονία του μεγάλου ηγέτη της επανάστασης· κάθε μέλος του έθνους που πέφτει μάρτυρας από τα χέρια του εχθρού αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση για εκδίκηση. Ένα μικρό μέρος αυτής της εκδίκησης έχει ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως, αυτή η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή πάνω από όλες τις άλλες. Ιδιαίτερα θα υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθησία για το αίμα των παιδιών και των νηπίων μας. Γι’ αυτό το έγκλημα που διέπραξε ο εχθρός σκόπιμα στο σχολείο Shajareh Tayyebeh στο Μινάμπ και σε παρόμοιες περιπτώσεις θα εξεταστεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Τρίτον, οι τραυματίες αυτών των επιθέσεων πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν δωρεάν κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και να επωφεληθούν από ορισμένα άλλα προνόμια.

Τέταρτον, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες, πρέπει να ληφθούν επαρκή μέτρα για την αποζημίωση των οικονομικών ζημιών που προκλήθηκαν σε κτίρια και προσωπικές περιουσίες. Τα δύο τελευταία σημεία αποτελούν υποχρεωτικό καθήκον για τους αρμόδιους αξιωματούχους, οι οποίοι πρέπει να τα εφαρμόσουν και να μου υποβάλουν σχετική αναφορά.

Σημείο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα απαιτήσουμε αποζημιώσεις από τον εχθρό. Αν αρνηθεί, θα πάρουμε από την περιουσία του ό,τι κρίνουμε απαραίτητο· και αν ούτε αυτό είναι δυνατό, τότε θα καταστρέψουμε από τα περιουσιακά του στοιχεία όσα αντιστοιχούν σε αυτή την αποζημίωση.

Το πέμπτο μέρος της ομιλίας απευθύνεται στους ηγέτες και στα σημαντικά στελέχη ορισμένων χωρών της περιοχής. Έχουμε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με 15 γειτονικές χώρες και πάντα επιθυμούσαμε και επιθυμούμε θερμές και εποικοδομητικές σχέσεις με όλες. Ωστόσο, ο εχθρός εδώ και χρόνια δημιουργεί σταδιακά βάσεις – στρατιωτικές και οικονομικές – σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, ώστε να διασφαλίσει την κυριαρχία του στην περιοχή. Στην πρόσφατη επίθεση χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες από αυτές τις στρατιωτικές βάσεις. Φυσικά, όπως είχαμε προειδοποιήσει ξεκάθαρα και χωρίς να επιτεθούμε στις ίδιες τις χώρες, χτυπήσαμε μόνο αυτές τις βάσεις. Από εδώ και πέρα, αν χρειαστεί, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, παρόλο που εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ανάγκη φιλικών σχέσεων με τους γείτονές μας. Αυτές οι χώρες πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι σε όσους επιτίθενται στην πατρίδα μας και δολοφονούν τον λαό μας. Τους συνιστώ να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατό, γιατί μέχρι τώρα θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών για ασφάλεια και ειρήνη δεν ήταν παρά ένα ψέμα.

Αυτό θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τους ίδιους τους λαούς τους, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είναι δυσαρεστημένοι με τη συνεργασία με το «μέτωπο της απιστίας» και με την ταπεινωτική του συμπεριφορά. Έτσι θα αυξήσουν και τον πλούτο και τη δύναμή τους. Επαναλαμβάνω ότι το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς να επιδιώκει κυριαρχία ή αποικιοκρατία στην περιοχή, είναι πλήρως έτοιμο για ενότητα και για θερμές και ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους γείτονες.

Στο έκτο μέρος της ομιλίας, απευθύνομαι στον μαρτυρικό μας ηγέτη. Ηγέτη μας! Με την αποχώρησή σας αφήσατε βαθιά θλίψη στις καρδιές όλων. Πάντα επιθυμούσατε αυτή την κατάληξη και τελικά ο Θεός σας την χάρισε ενώ απαγγέλλατε το Ιερό Κοράνι το πρωί της δέκατης ημέρας του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού. Υπομείνατε πολλές αδικίες με αξιοπρέπεια και υπομονή, χωρίς ποτέ να δείξετε δυσαρέσκεια. Πολλοί δεν αναγνώρισαν την πραγματική σας αξία και ίσως χρειαστεί να περάσει πολύς χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν τα πέπλα και τα εμπόδια ώστε να φανερωθούν κάποιες από τις πτυχές της.

Ελπίζουμε ότι, χάρη στην εγγύτητα που τώρα έχετε δίπλα στους αγνούς, τους δίκαιους, τους μάρτυρες και τους αγίους, θα συνεχίσετε να σκέφτεστε την πρόοδο αυτού του έθνους και όλων των λαών του μετώπου της αντίστασης και θα μεσολαβείτε γι’ αυτό, όπως κάνατε και στη γήινη ζωή σας. Σας υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανύψωση αυτής της σημαίας – της σημαίας του μετώπου της αλήθειας – και για την επίτευξη των ιερών στόχων σας.

Στο έβδομο μέρος, ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους που με στήριξαν, μεταξύ των οποίων τους μεγάλους θρησκευτικούς ηγέτες, καθώς και διάφορες πολιτιστικές, πολιτικές και κοινωνικές προσωπικότητες, και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν σε μεγάλες συγκεντρώσεις για να εκφράσουν εκ νέου την πίστη τους στο σύστημα. Ευχαριστώ επίσης τους υπευθύνους των τριών εξουσιών και το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας για τις σωστές τους αποφάσεις και ενέργειες.

Ελπίζω ότι η ιδιαίτερη θεία χάρη αυτές τις ευλογημένες ώρες και ημέρες θα συμπεριλάβει όλο τον λαό του Ιράν, αλλά και όλους τους μουσουλμάνους και τους καταπιεσμένους του κόσμου.

Τέλος, ζητώ από τον κύριό μας – ο Θεός να επισπεύσει την έλευσή του – στις υπόλοιπες νύχτες και ημέρες του Καντρ και του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού να παρακαλέσει τον Ύψιστο Θεό για αποφασιστική νίκη του λαού μας επί του εχθρού, καθώς και για τιμή, ευημερία και υγεία για τον λαό μας και για υψηλό πνευματικό βαθμό και σωτηρία στη μετά θάνατον ζωή για τους νεκρούς τους.

Με ειρήνη σε εσάς και το έλεος και τις ευλογίες του Θεού.

Σαγιέντ Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει δώσει σημεία ζωής από την εκλογή του το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση πέντε μέρες μετά από την εκλογή του ως ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής δημοκρατίας.

Η δήλωση του είναι γραπτή ώστε να μην δώσει κανένα στοιχείο για την θέση του στην Τεχεράνη.

Πολλές φήμες έχουν βγει στην επιφάνεια για την κατάσταση του νέου ηγέτη του Ιράν με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι τραυματίας μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Το CNN αποκάλυψε νωρίτερα μέσα στην μέρα επικαλούμενο πηγές ότι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έχει σπάσει το πόδι του. Αυτό, σε περίπτωση που ισχύει, δικαιολογεί το γεγονός πως δεν έχει εμφανιστεί καθόλου.

Παρόλα αυτά, ρόλο μπορεί να παίζει το γεγονός ότι αποτελεί πλέον και τον νο1 στόχο των δυνάμεων του Ισραήλ κυρίως μετά την εκλογή του.

Την ίδια στιγμή, είναι αδύνατο να επαληθευτεί η κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λόγω της τρέχουσας διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το καθεστώς, αλλά η ιρανική κρατική τηλεόραση έχει αναφερθεί στον Μοτζτάμπα ως «Τζάνμπαζ του Ραμαζανιού » που σημαίνει «τραυματισμένος βετεράνος πολέμου».

“Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν” λέει ο IDF

Ο IDF ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν όπου το καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή.

Η εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, που αναγνωρίστηκε από τον στρατό του Ισραήλ ως το συγκρότημα Taleghan χτυπήθηκε σε πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο IDF αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν χρησιμοποίησε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD» צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני



כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.



האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Το συγκρότημα Taleghan είχε δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 στην προηγούμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών της Μέσης Ανατολής.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε επίσης πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.