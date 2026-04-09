Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεν επιδιώκουμε πόλεμο αλλα δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματά μας»

Το δικό του νέο μήνυμα έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 40 ημέρες μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταξύ άλλων ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε πως το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του.

«Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες! Σήμερα, και μέχρι αυτό το σημείο του επικού αγώνα της Τρίτης Ιερής Άμυνας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι εσείς, ο ηρωικός λαός του Ιράν, είστε οι αδιαμφισβήτητοι νικητές σε αυτό το πεδίο μάχης» ανέφερε αρχικά το μήνυμα του για να προσθέσει:

«Σήμερα, η άνοδος της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως μεγάλης δύναμης και η παρακμή της αλαζονείας της εξουσίας σε κατάσταση αδυναμίας έχουν αποκαλυφθεί για να τις δουν όλοι.

Αυτό είναι αναμφίβολα μια θεϊκή ευλογία, που γεννήθηκε από την ιερότητα του αίματος του μαρτυρικού ηγέτη μας, των άλλων μαρτύρων που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, των καταπιεσμένων συμπατριωτών μας και των ανθισμένων λουλουδιών του σχολείου Shajarat Tayyiba στο Minab, και έχει απονεμηθεί στον ιρανικό λαό ως απάντηση στις ικεσίες και τις προσευχές του λαού προς το Θεϊκό Δικαστήριο, την ανιδιοτελή και θαρραλέα παρουσία του στις πλατείες, τις γειτονιές και τα τζαμιά, καθώς και την ανιδιοτελή, αυτοθυσιαστική και αγνή αφοσίωση των ισλαμιστών στην Επαναστατική Φρουρά, τον Στρατό, την Αστυνομία, τους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και τους συνοριοφύλακες.

Όπως κάθε άλλη ευλογία, πρέπει να ευχαριστήσουμε και για αυτήν, ώστε να διαρκέσει και να ευδοκιμήσει· διότι «Αν είστε ευγνώμονες, σίγουρα θα σας αυξήσω». Η πρακτική έκφραση της ευγνωμοσύνης για αυτήν την ευλογία είναι η ακούραστη επιδίωξη ενός ισχυρού Ιράν».

Στη συνέχεια, του μηνύματος του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι «δεν πρέπει να υποθέσουμε, λόγω της ανακοίνωσης των διαπραγματεύσεων με τον εχθρό, ότι η παρουσία στους δρόμους είναι περιττή. Αντίθετα, αν, για λόγους συζήτησης, έχει πράγματι έρθει η ώρα για μια περίοδο σιωπής στο στρατιωτικό πεδίο μάχης, το καθήκον εκείνων των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στις πλατείες, στις γειτονιές και στα τζαμιά φαίνεται ακόμη πιο επιτακτικό. Αναμφίβολα, οι κραυγές σας στις πλατείες είναι αποτελεσματικές ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων· ομοίως, η εκπληκτική και συνεχώς αυξανόμενη εκστρατεία «Jan Feda για το Ιράν», στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι, αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα σε αυτό το πεδίο.

Λέω στους νότιους γείτονες του Ιράν ότι είστε μάρτυρες ενός θαύματος. Γι’ αυτό παρατηρήστε το προσεκτικά, κατανοήστε το σωστά, πάρτε τη σωστή θέση και να είστε επιφυλακτικοί απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων. Εξακολουθούμε να περιμένουμε μια αντίστοιχη ανταπόκριση από εσάς, ώστε να μπορέσουμε να σας δείξουμε την αδελφικότητα και την καλή μας θέληση.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την άδεια του Παντοδύναμου Θεού, σίγουρα δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες επιτιθέμενους που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε τραυματισμό που προκλήθηκε, το τίμημα του αίματος των μαρτύρων και το diyah για τους τραυματίες του πολέμου, και σίγουρα θα οδηγήσουμε τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ σε μια νέα φάση. Δεν επιδιώξαμε τον πόλεμο, ούτε τον επιδιώκουμε τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παραιτηθούμε από τα νόμιμα αιτήματά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ολόκληρο το Μέτωπο Αντίστασης ως ένα ενιαίο σύνολο.

Σε αυτό το στάδιο, έως ότου κατακτήσουμε ό,τι δικαιωματικά μας ανήκει, πρώτα απ’ όλα, όλα τα μέλη του έθνους πρέπει να προσπαθήσουν να φροντίζουν το ένα το άλλο, ώστε να μετριαστούν οι πιέσεις που ασκούνται σε διάφορα τμήματα της κοινωνίας λόγω των ελλείψεων που αποτελούν φυσικό επακόλουθο κάθε πολέμου. Φυσικά, αυτές οι ελλείψεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ πιο οξείες για τους αντιπάλους σας, έχουν αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό χάρη στις προσπάθειες των αδελφών και των αδελφών σας στην κυβέρνηση και σε άλλους θεσμούς.

Δεύτερον, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα αυτιά μας — το παράθυρο του μυαλού και της καρδιάς μας — από τα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζονται από τον εχθρό ή είναι σύμφωνοι με αυτόν. Αναμφίβολα, αυτά τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι φιλικά προς τη χώρα και τον λαό της, και αυτό έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά. Επομένως, πρέπει είτε να σταματήσουμε εντελώς να ασχολούμαστε μαζί τους είτε, τουλάχιστον, να προσεγγίζουμε ό,τι παρουσιάζουν με τη μέγιστη καχυποψία.

Τρίτον, αν και η αγαπημένη μας χώρα αποθέτει τα πένθιμα ρούχα της με τη λήξη της επίσημης περιόδου πένθους για το μαρτύριο του πιο σεβαστού Ηγέτη της, θα διατηρήσει ζωντανή στην ψυχή και την καρδιά της την αποφασιστική βούληση να εκδικηθεί το αγνό αίμα του και όλων των μαρτύρων του δεύτερου και τρίτου επιβεβλημένου πολέμου, και θα είναι συνεχώς σε εγρήγορση για την υλοποίησή της».

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Σαράντα ημέρες πέρασαν από ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των εχθρών του Ισλάμ και του Ιράν και από ένα από τα βαρύτερα πένθη στην ιστορία αυτού του έθνους: το μαρτύριο του Μεγάλου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, του πατέρα του ιρανικού έθνους και προπομπού των αναζητητών της αλήθειας, του μεγάλου Χαμενεΐ. Εδώ και σαράντα μέρες, η υψηλή ψυχή του μάρτυρα ηγέτη μας φιλοξενείται στην ουράνια γιορτή των αγίων και των μαρτύρων, ενώ πλήθος συντρόφων και αμάχων έχουν επίσης φτάσει σε αυτή την ύψιστη τιμή. Παρά το γεγονός ότι ο Θεός κάλεσε τον ηγέτη μας, αυτή τη φορά οι ακόλουθοί του δεν πλανήθηκαν όπως στην εποχή του Μωυσή, αλλά στάθηκαν σαν ακλόνητα βουνά απέναντι στον σύγχρονο «Σαμαρείτη» και το είδωλό του, χτυπώντας τους εισβολείς σαν φλεγόμενη λάβα.

Εδώ και σαράντα μερόνυχτα, οι δυνάμεις της παγκόσμιας αλαζονείας έβγαλαν τις μάσκες τους, αποκαλύπτοντας το διαβολικό πρόσωπο της αδικίας, της παιδοκτονίας και του δεσποτισμού. Αντίθετα όμως, οι γενναίοι γιοι του Χομεϊνί και του Χαμενεΐ, παρά τις απώλειες, μετέτρεψαν αυτόν τον «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο» σε μια νέα εποποιία Ιερής Άμυνας. Το έθνος του Ιράν μετέτρεψε τον πόνο σε θρήνο και τον θρήνο σε πολεμικό ιαχή, προκαλώντας τον θαυμασμό των ελεύθερων ανθρώπων του κόσμου. Η άγνοια των καταπιεστών έκανε τον Μάρτιο του 2026 την απαρχή μιας νέας εποχής ισχύος για το Ιράν και την επανάσταση.

Είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον μεγάλο άνδρα, έναν οξυδερκή νομομαθή, ακλόνητο αγωνιστή και άνθρωπο της προσευχής, που πίστευε βαθιά στις θεϊκές υποσχέσεις. Η αγάπη του για το Ιράν, η επιμονή του στην εθνική ενότητα και η πεποίθησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν νοείται χωρίς τον λαό, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του. Η τέχνη του δεν ήταν μόνο η καλλιέργεια των τεχνών, αλλά η τέχνη του να διαμορφώνει τις ψυχές και τα συναισθήματα των μαζών, η τέχνη της οικοδόμησης θεσμών, της ενίσχυσης των στρατιωτικών δομών και της πρόβλεψης των μελλοντικών γεγονότων. Η θεϊκή χάρη επάνω του ξεκίνησε από τη νεότητά του, όταν θυσίασε την πρόοδό του στην ιερή πόλη Κομ για να φροντίσει τον τυφλό πατέρα του στη Μασχάντ, μια πράξη ειλικρίνειας που τον έκανε να ανατείλει σαν ήλιος από το Χορασάν.

Σήμερα, το έθνος του Ιράν είναι ο οριστικός νικητής. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανατέλλει ως μεγάλη δύναμη, ενώ η παγκόσμια αλαζονεία παρακμάζει. Αυτή η ευλογία είναι καρπός του αίματος των μαρτύρων και της παρουσίας του λαού στις πλατείες και τα τζαμιά. Η ευγνωμοσύνη μας για αυτή τη νίκη πρέπει να εκφραστεί μέσα από τη συνεχή προσπάθεια για ένα ισχυρό Ιράν. Η παρουσία του λαού στους δρόμους παραμένει απαραίτητη, ακόμα κι αν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον εχθρό. Οι φωνές σας στις πλατείες επηρεάζουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Προς τους γείτονές μας στο Νότο: βλέπετε ένα θαύμα, οπότε κατανοήστε το σωστά και μην εμπιστεύεστε τις ψεύτικες υποσχέσεις των δυνάμεων που σας εκμεταλλεύονται. Περιμένουμε τη δική σας σωστή αντίδραση για να δείξουμε την αδελφοσύνη μας. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες εισβολείς. Θα διεκδικήσουμε αποζημιώσεις για κάθε ζημιά και κάθε σταγόνα αίματος, και θα φέρουμε τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ σε μια νέα φάση. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματά μας.

Σε αυτή τη φάση, ζητώ από τον λαό να δείξει αλληλεγγύη ώστε να μειωθούν οι πιέσεις από τις ελλείψεις που φέρνει ο πόλεμος, να προσέχει την προπαγάνδα των εχθρικών μέσων ενημέρωσης και να διατηρήσει ζωντανή την απόφαση για εκδίκηση, παρά το τέλος του επίσημου πένθους. Στο τέλος, απευθυνόμαστε στον Κύριο της Εποχής (Ιμάμη Μαχντί), δηλώνοντας ότι στεκόμαστε υπό τη σημαία του απέναντι στο μέτωπο της απιστίας, προσμένοντας τη θεϊκή βοήθεια για την οριστική νίκη στο πεδίο της μάχης και στις διαπραγματεύσεις. Ειρήνη σε εσάς και το έλεος και οι ευλογίες του Αλλάχ.