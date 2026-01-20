Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έσυραν 56χρονο ημίγυμνο στο χιόνι – «Έλεγα γιατί μου το κάνουν αυτό»

Ένας 56χρονος πολίτης από τη Μινεσότα των ΗΠΑ μίλησε στο Reuters για τον τρόμο που βίωσε, μία ημέρα αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες με τα όπλα προτεταμένα έσπασαν τη πόρτα του σπιτιού του, του πέρασαν χειροπέδες και τον έσυραν έξω στο χιόνι, φορώντας μόνο ένα σορτς και παντόφλες.

Όπως αναφέρει ο 56χρονος ΤσονγκΛι Τάο, πολιτογραφημένος πολίτης των ΗΠΑ, την ίδια ημέρα αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο σπίτι του, χωρίς να του δοθεί καμία εξήγηση ή συγνώμη.

«Προσευχόμουν. Έλεγα: Θεέ μου, βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Γιατί μου το κάνουν αυτό; Χωρίς καν τα ρούχα μου», είπε ο Τάο, μέλος της κοινότητας Χμονγκ και γεννημένος στο Λάος, μιλώντας από το σπίτι του, την ώρα που γείτονες βοηθούσαν στην επισκευή της σπασμένης πόρτας.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν εικόνες από το περιστατικό, όπου ο Τάο φαίνεται ελάχιστα ντυμένος, τυλιγμένος με μία κουβέρτα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ομοσπονδιακές Αρχές επιβολής του νόμου υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη περίπου 3.000 πρακτόρων στην περιοχή της Μινεάπολης.

Σε δήλωση που δημοσίευσε η οικογένεια, χαρακτήρισε το περιστατικό «περιττό, εξευτελιστικό και βαθιά τραυματικό».

Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας: «Είναι τυπική διαδικασία»

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, από πλευρά του είπε ότι οι πράκτορες ερευνούσαν την παρουσία δύο καταδικασμένων σεξουαλικών δραστών στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολίτης των ΗΠΑ που βρισκόταν στο σπίτι αρνήθηκε να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αναγνώριση προσώπου και γι’ αυτό κρατήθηκε προσωρινά.

«Ταίριαζε με την περιγραφή των στόχων. Όπως σε κάθε επιχείρηση επιβολής του νόμου, είναι τυπική διαδικασία να κρατούνται όλοι οι παρόντες για την ασφάλεια του κοινού και των αστυνομικών», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τρίσια ΜακΛάφλιν.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα αφίσες καταζητούμενων που παραμένουν ασύλληπτοι, τους οποίους περιγράφει ως «παράνομους αλλοδαπούς με ποινικό μητρώο» από το Λάος και εις βάρος τους εκκρεμούν αποφάσεις απέλασης. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ένας από τους δύο καταζητούμενους είχε παλαιότερα διαμείνει στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά είχε αποχωρήσει, καθώς ήταν πρώην σύζυγος μέλους της οικογένειας Τάο.

Την ίδια ώρα, ομοσπονδιακή δικαστής στη Μινεσότα εξέδωσε την Παρασκευή προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει ορισμένες επιθετικές τακτικές της κυβέρνησης Τραμπ, εκτιμώντας ότι αυτές θα μπορούσαν να «αποθαρρύνουν» απλούς πολίτες από τη συμμετοχή σε συνταγματικά κατοχυρωμένες διαμαρτυρίες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Ο Τάο δήλωσε ότι οι γονείς του τον έφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1974, όταν ήταν τεσσάρων ετών, και ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 1991. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φοβήθηκε πως θα απελαθεί στο Λάος, χώρα στην οποία, όπως είπε, δεν έχει πλέον συγγενείς.

Περιέγραψε ότι τραγουδούσε καραόκε όταν άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο από την πόρτα. Μαζί με την οικογένειά του κρύφτηκαν σε ένα υπνοδωμάτιο, όπου και εντοπίστηκε από τους πράκτορες. Ανέφερε ότι προσπαθούσε να βρει την ταυτότητά του την ώρα που τον έβγαζαν από το σπίτι.

Όπως είπε, φορούσε μόνο σορτς και Crocs, ενώ δεν του επετράπη να ντυθεί περισσότερο. Για να καλύψει το σώμα του χρησιμοποίησε μια κουβέρτα με την οποία κοιμόταν στον καναπέ ο τετράχρονος εγγονός του. Αφού του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία μέσα στο όχημα, οι πράκτορες τον επέστρεψαν στο σπίτι του.

«Ήρθαμε εδώ για έναν λόγο. Για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα ασφαλές μέρος να ζούμε», είπε. «Αν αυτή είναι η Αμερική που θα ζήσουμε, τότε τι κάνουμε εδώ; Γιατί είμαστε εδώ;».