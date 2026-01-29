Μινεάπολη: Ο 37χρονος που σκοτώθηκε από την ICE είχε επεισόδιο με πράκτορες της υπηρεσίας 11 μέρες νωρίτερα

Ένα νέο βίντεο για τον 37χρονο νοσηλευτή που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE την περασμένη βδομάδα έφεραν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ στην δημοσιότητα.

Σε αυτό ο Άλεξ Πρέτι φαίνεται να εμπλέκεται σε καβγά με πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας 11 ημέρες πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της. Το βίντεο που δημοσιοποίησε το The News Movement έχει καταγραφεί στις 13 Ιανουαρίου σε μικρή απόσταση από το σημείο που σκοτώθηκε λίγες μέρες μετά ο 37χρονος νοσηλευτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα φαίνεται ο Πρέτι αρχικά να καταφέρεται κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων και στη συνέχεια όταν αυτοί αποχωρούν με αυτοκίνητο, να κλωτσάει το όχημα και να σπάει το πίσω δεξιά φανάρι.

Μετά την κλωτσιά αυτή, δε, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτέθηκαν στον Πρέτι και τον πέταξαν στο έδαφος, χρησιμοποιώντας παράλληλα χημικά για να απομακρύνουν άλλους διαδηλωτές.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο 37χρονος καταφέρνει να απελευθερωθεί με την κάμερα να καταγράφει ένα όπλο περασμένο στη μέση του.

«Μια εβδομάδα πριν να δεχθεί τα πυρά της ICE στον δρόμο, χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τον οποιονδήποτε, του επιτέθηκαν βίαια πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας. Τίποτα που έγινε μια εβδομάδα νωρίτερα δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δολοφονία του» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας που επιβεβαίωσε ότι στο βίντεο πρωταγωνιστεί πράγματι ο 37χρονος Πρέτι.