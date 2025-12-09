Middle East Eye: Η Χαμάς προτείνει μακροπρόθεσμη εκεχειρία εάν το Ισραήλ αποσυρθεί πλήρως από τη Γάζα

Την δική της πρόταση φαίνεται να έχει καταθέσει η Χαμάς σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Middle East Eye.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να παγώσει όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα για έως και μια δεκαετία και είναι έτοιμη να θάψει τα όπλα της, εάν οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν πλήρως από τον θύλακα, δήλωσε στο Middle East Eye ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, δήλωσε ότι η προσφορά παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα. Η προσφορά αντιπροσωπεύει αυτό που χαρακτήρισε ως μια ουσιαστική κίνηση της Χαμάς που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς προσφέρει εγγύηση ότι δεν θα εκτοξευθούν όπλα από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό θάβοντας τα όπλα. Προσφέρθηκε να εγκαθιδρύσει μια χούντνα (ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση για να περιγράψει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η συμφωνία hudna θα εγγυηθεί από τα μεσολαβητικά κράτη, τα οποία θα ενεργούν ως εγγυητές της συμμόρφωσης. Είπε ότι τα όπλα θα αποκρυφθούν και ότι οι μεσολαβητές θα επιβλέπουν άμεσα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση και την εσωτερική διακυβέρνηση μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, εκτοπισμού και πολιορκίας.

Η Χαμάς μέχρι τώρα αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, εκτός εάν αυτό γίνει υπό την εξουσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Το κίνημα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ένοπλη εκστρατεία του κατά του Ισραήλ θα τερματιστεί μόνο όταν τερματιστεί η κατοχή της παλαιστινιακής γης.

Η νέα προσφορά, ωστόσο, αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνατότητες ή τις πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινές επιδρομές παρά την εκεχειρία στη Γάζα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος τόνισε ότι η προσφορά διαμορφώθηκε επίσης από αλλαγές στο περιφερειακό διπλωματικό τοπίο, επισημαίνοντας την Αίγυπτο για αυτό που χαρακτήρισε ως μετατόπιση της θέσης του Καΐρου υπέρ των αναγκών των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η Αίγυπτος, σημείωσε, επέμεινε πρόσφατα ότι το πέρασμα της Ράφα πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επιτρέψει μόνο τις αναχωρήσεις από τη Γάζα και έχει εμποδίσει χιλιάδες να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Λωρίδας.

«Οι μεσολαβητές ανανέωσαν τις σχέσεις τους με τη Χαμάς», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς σημείωσε πρόοδο στη διαμεσολάβηση και έκανε πολλά θετικά βήματα. Το κίνημα πιστεύει σε έναν ρεαλιστικό τρόπο επίτευξης κοινών θέσεων».