Microsoft: Πρώτα σημάδια βελτίωσης μετά το παγκόσμιο “μπλακ άουτ” – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης

Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες για την επίλυση του μπλακ άουτ στη Microsoft, που επηρεάζει 74 χώρες, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, 134 Νοεμβρίου υπήρξαν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης για αποκατάσταση του προβλήματος στη Microsoft. Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι έχει «σημειώσει περιορισμένη πρόοδο» στην επίλυση του προβλήματος.

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«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κατάσταση των διακομιστών και να καθορίσουμε τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της δυναμικότητας», ήταν η θέση της Microsoft σε σχετική ανακοίνωση.

«Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της απόδοσης των διακομιστών (servers) και την επιβεβαίωση ότι οι διορθωτικές ενημερώσεις (patches) που αναπτύχθηκαν έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν όπως προβλέπεται, μετά την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης των υποδομών. Σε αυτό το στάδιο, έχουμε σημειώσει περιορισμένη πρόοδο», έγραψε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

We’re continuing to work on recovering our frontend servers while implementing further traffic optimization actions to improve service stability and increase capacity. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. November 13, 2026

Σύμφωνα με τη Microsoft δεν έχει ενδείξεις για κακόβουλη δραστηριότητα που να προκάλεσε το διαδικτυακό «μπλακάουτ» ωστόσο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει το περιστατικό «με επείγοντα χαρακτήρα και ως προτεραιότητα, μέχρι την πλήρη επίλυσή του».

«Μόλις το ζήτημα αντιμετωπιστεί, θα παρέχουμε πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική αιτία, τα μέτρα αποκατάστασης και ενίσχυσης της άμυνας, καθώς και άλλες πληροφορίες, μέσω μιας Έκθεσης μετά το Περιστατικό (Post-Incident Report)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέσα σε μια ώρα προβλήματα είχαν καταγραφεί σε 74 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

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Η δυσλειτουργία στη Microsoft, επηρεάζει βασικές υπηρεσίες της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Microsoft Teams και την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης και περιορισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές.

Το τεχνικό πρόβλημα αρχικά επηρέασε χρήστες στη Βόρεια Αμερική, και συνέχεια πήρε έκταση.

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Outlook: Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft ήταν μεταξύ των πλατφορμών που επλήγησαν περισσότερο. Τόσο οι επιχειρηματικοί όσο και οι ιδιώτες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στα εισερχόμενά τους, στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και στη σύνδεση με τα γραμματοκιβώτια του Exchange Online.

Microsoft Teams: Οι χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και επικοινωνίας στο χώρο εργασίας. Η διακοπή επηρέασε τη λειτουργικότητά της, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των χρηστών να συνδεθούν στην υπηρεσία.

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SharePoint Online και OneDrive: Οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων και αποθήκευσης στο cloud της Microsoft ήταν επίσης μεταξύ των πλατφορμών που επηρεάστηκαν, διακόπτοντας την πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία του χώρου εργασίας.

Microsoft 365 Copilot και Microsoft Defender XDR: Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft και η πλατφόρμα ασφάλειας εκτεταμένης ανίχνευσης και απόκρισης (XDR) της εταιρείας περιλαμβάνονταν επίσης στον κατάλογο των υπηρεσιών που ενδέχεται να επηρεάστηκαν.

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Αλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες: Η Microsoft εντόπισε επιπλέον υπηρεσίες που επηρεάστηκαν, μεταξύ των οποίων το Microsoft Planner, το Microsoft To Do, το Microsoft Intune και το Microsoft Defender για το Office 365.