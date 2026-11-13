“Μπλακ άουτ” στη Microsoft: “Έπεσαν” Outlook, Teams και Copilot – Προβλήματα και στην Ελλάδα

Εκτεταμένη διακοπή σημειώνεται στις υπηρεσίες της Microsoft, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βρετανία και την Αυστραλία.

Από την δυσλειτουργία επηρεάζονται βασικές υπηρεσίες της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Microsoft Teams και την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης και περιορισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές.

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Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στις αναφορές που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα Downdetector. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα στο Outlook κορυφώθηκαν σε σχεδόν 140.000 παγκοσμίως, γύρω στις 18:00 GMT την Πέμπτη, αριθμός που ξεπερνά κατά περισσότερο από 2.000 φορές τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η αναστάτωση εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές του πλανήτη, με τις πρώτες αναφορές να εμφανίζονται την Πέμπτη (12.11.2026), λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας.

The servers we returned to service can become unresponsive again once they receive traffic; we’re analyzing diagnostic data to determine what’s triggering the behavior. In parallel, we’re temporarily limiting which types of traffic can reach the affected infrastructure in some locations. Additionally, we’re rebuilding a subset of affected servers using a previous configuration to validate if this prevents them from becoming unresponsive. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. November 13, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέσα σε μια ώρα προβλήματα είχαν καταγραφεί σε 74 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Περίπου στις 20:00, οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook πλησίασαν τις 140.000, καταγράφοντας μια από τις μεγαλύτερες εξάρσεις προβλημάτων για την υπηρεσία.

Στη συνέχεια, ο αριθμός για αναφορές προβλημάτων άρχισε να μειώνεται, υποχωρώντας σε περισσότερες από 28.000.

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Σε ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Παρασκευής η Microsoft έκανε γνωστό ότι τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας του Outlook δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ η εταιρεία εργάζεται για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

«Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και επιβεβαιώσαμε ότι δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν. Βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις και τρόπους παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος απέναντι στις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στη διαχείριση της κίνησης», ανέφερε η Microsoft σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

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Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Το πρόβλημα που προέκυψε η Microsoft το απέδωσε στον αυξημένο φόρτο (elevated load) στις τεχνολογικές υποδομές της, ο οποίος επηρέασε συστήματα σε πολλές γεωγραφικές περιοχές.

Οι υπηρεσίες που παρουσίασαν διακοπή είναι το Microsoft 365, με σημαντικά προβλήματα να εντοπίζονται στο Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει τη λειτουργία του Outlook.

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Αναφορές από χρήστες κάνουν λόγο ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους ή να αξιοποιήσουν κανονικά ορισμένες λειτουργίες. Παράλληλα, η Microsoft επιβεβαιώνει ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία και καταχωρίσεις των ημερολογίων τους.

Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσιάζει επίσης το Microsoft Teams, καθώς και το Copilot, επηρεάζοντας εργαλεία καθημερινής εργασίας, επικοινωνίας και τεχνητής νοημοσύνης.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τη Microsoft, οι βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και πραγματοποίησης διαδικτυακών συσκέψεων στο Teams εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες.