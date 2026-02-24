Μεξικό: Από τον Γκιαγιάρδο και τον Αμάδο στον «Ελ Τσάπο» και τον «Ελ Μέντσο»- Οι σκληροί βαρόνοι των ναρκωτικών και η ιστορία των καρτέλ

Η δολοφονία του βαρόνου των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες ή αλλιώς «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό, αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στην αιματοβαμμένη ιστορία των καρτέλ στην χώρα της Νότιας Αμερικής.

Την ώρα που εξελίσσονται σοβαρά επεισόδια με οδοφράγματα σε δρόμους και παραστρατιωτικές ομάδες να επιχειρούν αντίποινα για τον θάνατο του 60χρονου «Ελ Μέντσο», βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία τη διαδοχής του.

Κάθε κενό που δημιουργείται άλλωστε στο χώρο των καρτέλ των ναρκωτικών, καλύπτεται άμεσα, από μέλη που βρίσκονταν κοντά στον αρχηγό.

Επικρατέστεροι διάδοχοι, ο Ρικάρδο Ρουίς Βελάσκο, γνωστός ως «Ελ Ντόμπλε, ο Αουδιάς Φλόρες ή αλλιώς «Ελ Χαρντινέρο», ο θετός γιος του «Ελ Μέντσο», Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονθάλεθ ή «Ελ Πελόν» και ο γαμπρός του, Χούλιο Αλμπέρτο Καστίγιο Ροντρίγκεθ, γνωστός και ως «Ελ Τσόρο».

Η ιστορική αναδρομή των βίαιων καρτέλ

Τα καρτέλ ναρκωτικών της Γκουανταλαχάρα, του Χουάρες, της Σιναλόα και της Τιχουάνα, αποτελούν τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών, όπως φαινταλύνη, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη τόσο στην Αμερική, όσο και σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Τα κέρδη τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ για το 2025, άγγιξαν τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Το καρτέλ του Χαλίσκο, το οποίο είχε δημιουργήσει το 2009 ο «Ελ Μέντσο», είναι ένα από τα πλέον αναπτυσσόμενα και σίγουρα το πιο βίαιο. Το πρώτο μεγάλο μεξικανικό καρτέλ είχε δημιουργηθεί το 1980, υπό τις εντολές του Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο.

Όταν αυτό διαλύθηκε, το 1990, μετά από άγριες δολοφονίες και συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών που διεκδικούσαν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη, δημιουργήθηκαν τα καρτέλ της Σιναλά, της Τιχουάνα και του Χουάρες. Ηγετική μορφή των καρτέλ που δημιουργήθηκαν αναδείχθηκε το καρτέλ της Τιχουάνα με τον Αμαδό Καρίγιο Φουέντες ή αλλιώς «ο βασιλιάς των ουρανών».

Ο Αμάδο, ήταν ο πρώτος διακινητής ναρκωτικών, που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Αμερική, χρησιμοποιώντας ιδιωτικά αεροσκάφη, καθώς ο ίδιος ήταν πιλότος. Εμβληματική μορφή των καρτέλ ήταν και Μίγκελ Άνχελ Φελιξ Γκαγιάρδο, γνωστός και ως «το αφεντικό των αφεντικών». Το 2000 τα ηνία στην ηγεσία του καρτέλ της Σιναλόα, αναλαμβάνει ο Χουακίν Γκουσμάν Λοέρα, γνωστός ως «Ελ Τσάπο», που μεταφράζεται ως τσαχπίνης ή κοντός.

Άλλωστε «Ελ Τσάπο» έχει ύψος μόλις 1,68 και απο το 2019 έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ισόβια σε σωφρονιστικό κατάστημα της Αμερικής. Πριν φυλακιστεί, είχε κατηγορηθεί για εμπόριο ναρκωτικών, δολοφονίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μετά την φυλάκιση του «Ελ Τσάπο» τα ηνία του καρτέλ ανέλαβε ο φυγάς και καταζητούμενος σε Μεξικό και Αμερική το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ισμαέλ Σαμπάδα ή αλλιώς «Ελ Μάγιο».

Ο «Ελ Μάγιο» μετέφερε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στην Αμερική με…υποβρύχια και είναι άγνωστο αν βρίσκεται ακόμη στην ζωή καθώς είναι 79 ετών και πάσχει από διαβήτη.