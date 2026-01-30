Μεταξύ απειλών και διπλωματίας ο Τραμπ για το Ιράν – “Ελπίζω να μην χρειαστεί να δώσω εντολή για πλήγματα”

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι προτίθεται να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν, την ώρα που η ένταση αυξάνεται επικίνδυνα με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν είχε πρόσφατες συνομιλίες με την Τεχεράνη ή αν σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες επαφές, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν ήδη υπάρξει συνομιλίες και ότι σκοπεύει να συνεχιστούν.

Ο Τραμπ δήλωσε–για ακόμη μια φορά–χθες Πέμπτη το βράδυ πως «ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα στο Ιράν.

«Είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί οικονομικά. Είμαστε δυνατοί στρατιωτικά (…) Και τώρα έχουμε μια (σ.σ. αεροναυτική) δύναμη που κατευθύνεται σε αυτή τη χώρα που τη λένε Ιράν. Κι ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.

Ερωτηθείς για το μήνυμα που μετέφερε προς την ιρανική πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εστίασε σε δύο βασικά ζητήματα.

Όπως είπε, ζήτησε «όχι πυρηνικά» και κάλεσε την ιρανική ηγεσία να «σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές».

Υποστήριξε μάλιστα ότι κατά τις πρόσφατες αντικαθεστωτικές ταραχές στο Ιράν σκοτώθηκαν διαδηλωτές «κατά χιλιάδες», μια διατύπωση που κάνει πρώτη φορά .

«Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες», σημείωσε ακόμη, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

«Πρέπει να κάνουν κάτι», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι «κανένας δεν έχει δει κάτι σαν αυτό», αναφερόμενος στο εύρος των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή. Μάλιστα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής Hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να εισηγήθηκε τη σύγκλιση μιας τριμερούς συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο ανάμεσα στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και το Ιράν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 27 Ιανουαρίου.

Κατά την ίδια πηγή, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί τη διπλωματική οδό ως τη μόνη βιώσιμη λύση για την εκτόνωση της κρίσης, απορρίπτοντας τη στρατιωτική σύγκρουση.