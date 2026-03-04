Μέση Ανατολή: Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να είναι “παράπλευρες απώλειες”, λέει επιτροπή του ΟΗΕ

Η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού απηύθυνε σήμερα έκκληση να προστατευθούν τα παιδιά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάνοντας κυρίως αναφορά στο πλήγμα σε σχολείο στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση, η επιτροπή αυτή που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους ειδικούς δήλωσε «βαθιά ανήσυχη για την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές επιπτώσεις της για τα παιδιά».

Η επιτροπή «ανησυχεί με τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, που έχουν τραυματίσει σωματικά και ψυχικά παιδιά και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς νέους».

Η ανακοίνωση αναφέρει κυρίως το πλήγμα σε σχολείο θηλέων στην ιρανική πόλη Μινάμπ.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει 150 θανάτους σε αυτό το πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, το Σάββατο. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ το έχουν επιβεβαιώσει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διενεργεί έρευνα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να έχει πρόσβαση στο σημείο για να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τον απολογισμό ή τις συνθήκες του συμβάντος.

«Αυτό μας θυμίζει ότι τα παιδιά βρίσκονται μεταξύ των πιο ευάλωτων προσώπων σε ένοπλες συγκρούσεις και δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται παράπλευρες απώλειες», δήλωσε η επιτροπή του ΟΗΕ.

«Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες των εχθροπραξιών. Όλες οι πλευρές…είναι υποχρεωμένες να σέβονται το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε.

Η επιτροπή ζητά επίσης από τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών, όπως το να διασφαλίσουν να μην γίνονται επιθέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα παιδιά και τις οικογένειες που είναι σε ανάγκη.