Μέση Ανατολή: «Κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» Ιράν και Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Απάντηση με αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό από τον IDF

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για μια ακόμη μέρα, με Ιράν και Χεζμπολάχ να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του απαντάει με χτυπήματα στον Λίβανο.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

JUST IN: 🇮🇱 Israel is now striking Beirut after Hezbollah launched dozens of rockets toward Israel.#Israël #IranIsraelWar #Irán pic.twitter.com/lmk2XUk28y— Tracker guru (@trakerguru) March 11, 2026

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης. תיעוד היירוטים בשמי חיפה:



בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו. pic.twitter.com/hXuCdvstt4 March 11, 2026

Συγκεκριμένα, οι πύραυλοι σύμφωνα με την ενημέρωση από τον IDF εκτοξεύτηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενεργοποιώντας σειρήνες στη Χάιφα και σε όλη τη Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του μήνα. ⚡️🇮🇱🇱🇧 Footage of multiple airstrikes hitting the Dahieh suburb in south Beirut, Lebanon as Israel plans to intensify strikes in the area. pic.twitter.com/C5gn2E21uH— Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) March 11, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: «Κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» με τη Χεζμπολάχ η επίθεση στο Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι τα πυρά που εξαπέλυσε απόψε το Ισραήλ ήταν μια «κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το IRGC αναφέρει ότι εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ.

Σε προηγούμενες επιθέσεις, ο IDF είχε δηλώσει ότι δεν είχε πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι η ταυτόχρονη επίθεση από το Ιράν και από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ήταν μια «συντονισμένη» προσπάθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι — που εκτοξεύτηκαν προς το κεντρικό, το βόρειο και το νότιο Ισραήλ — κατά τη διάρκεια της ρουκετοεπιδρομής της Χεζμπολάχ αναχαιτίστηκαν όλοι από συστήματα αεράμυνας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 150 πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ.

Απαντάει με χτυπήματα στη Βηρυτό ο IDF

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας σειρά επιθέσεων κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Dahieh της Βηρυτού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι προσπάθειες αναχαίτισης συνεχίζονται. Ο IDF ενεργεί με αποφασιστικότητα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μετά την εσκεμμένη απόφασή της να επιτεθεί στο Ισραήλ εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος.

Ο IDF δεν θα ανεχθεί καμία βλάβη σε ισραηλινούς πολίτες και θα ανταποκριθεί με δύναμη σε οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φρουροί της Επανάστασης: Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο

«Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο», δηλώνουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς όπως σημειώνουν διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη και ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις αντεκδίκησης τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση».

«Όπως είπαμε από την αρχή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη. Σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με τα Στενά του Ορμούζ» τόνισε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν στο Al Jazeera.

Οκτώ νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο στρατόπεδο Μπουρτζ αλ-Σαμαλί στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επίθεση στην πόλη Ντέιρ Αντάρ, ανέφερε. Ο αριθμός των νεκρών από τις 10 ημέρες μαχών έφτασε τους 634 την Τετάρτη, με περισσότερους από 800.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με Λιβανέζους αξιωματούχους.

Channel 12: Οι υπουργοί του Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις θα είναι πιο έντονες απόψε

Το Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν θα είναι σφοδρότερες από το κανονικό απόψε. Επικαλείται μια ενημέρωση που στάλθηκε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μια μεγάλη ομοβροντία περίπου 100 ρουκετών προς το βορρά πριν από λίγο. Η έκθεση αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυρών αναμένεται να προέρχεται από τη Χεζμπολάχ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι «δεν είμαστε κοντά στο τέλος» του πολέμου.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί ακόμη στόχοι, αλλά ο ρυθμός είναι εξαιρετικός και είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια εκτίμηση για το πόσο καιρό θα χρειαστεί», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.