Μέση Ανατολή: Ο ΟΗΕ ζητά από τους εμπολέμους “να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους”

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε τις εμπόλεμες πλευρές στην Μέση Ανατολή «να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» για να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων και για να δοθεί «μια ευκαιρία στην ειρήνη».

«Καλώ τα ενδιαφερόμενα κράτη να λάβουν αμέσως μέτρα για την εξουδετέρωση των εντάσεων, ώστε να δοθεί μία ευκαιρία στην ειρήνη και καλώ τα άλλα κράτη να απαιτήσουν ξεκάθαρα την απόσυρση των εμπολέμων. Είναι κρίσιμης σημασίας να διατηρηθεί η ψυχραιμία εάν θέλουμε να αποφύγουμε νέες ακόμη καταστροφικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις και θανάτους αμάχων», δήλωσε από την Γενεύη ο Φόλκερ Τουρκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύπατος αρμοστής ζήτησε επίσης η αμερικανική έρευνα σχετικά με τον βομβαρδισμό του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του Ιράν να είναι «ταχεία και απολύτως διαφανής».

Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί ότι ευθύνονται γι’ αυτήν την επίθεση. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για 150 νεκρούς. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν είχαν πρόσβαση στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, το Πεντάγωνο πραγματοποιεί έρευνα. «Ελπίζουμε ότι θα είναι ταχεία και ότι θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Περιμένουμε από τους υπευθύνους να λογοδοτήσουν, διότι είναι προφανές ότι έγιναν λάθη και ότι θα υπάρξει «επανόρθωση και αποζημίωση».

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι οι ισραηλινές διαταγές για μαζική εκκένωση περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τήρηση του διεθνούς δικαίου.

«Αυτές οι διαταγές για μαζικές μετακινήσεις, και μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους, (…) εγείρουν σοβαρές ανησυχίες υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα όταν αφορά θέματα εξαναγκαστικής μετακίνησης…», είπε.

«Ο Λίβανος εξελίσσεται σε βασικό σημείο ανάφλεξης. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για τις τελευταίες εξελίξεις…Ο κόσμος χρειάζεται επειγόντως να δει βήματα για την ανάσχεση της κρίσης στην Μέση Ανατολή», είπε ο Φόλκερ Τουρκ.