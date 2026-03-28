Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο – Απαντάει με πυραύλους η Τεχεράνη

Η Μέση Ανατολή για μια ακόμη μέρα συνεχίζει να φλέγεται με μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ προς Ιράν και Λίβανο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη από την πλευρά της απαντάει με επιθέσεις με πυραύλους. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου 28/3 ήχησαν σειρήνες για επίθεση με drones σε αρκετές κοινότητες στην οροσειρά Galilee Panhandle και στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε νότιες περιοχές, ενώ οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Πύραυλος από το Ιράν χτύπησε την Ιερουσαλήμ

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διερευνά την αποτυχία κατάρριψης του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που έπληξε την πόλη Εσταόλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο ιρανικός πύραυλος έφερε συμβατική κεφαλή, όχι βόμβα διασποράς. Έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου, αλλά η αεράμυνα απέτυχε να καταρρίψει το βλήμα.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ελαφρά τραυματισμό τουλάχιστον 11 ατόμων και εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια και σε ένα χώρο στάθμευσης, σε ακτίνα περίπου 150 μέτρων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Μέση Ανατολή: Το Ιράν στοχοποιεί πλοίο των ΗΠΑ – Κλιμακώνει το Ισραήλ τις επιθέσεις, μπήκαν οι Χούθι στον πόλεμο

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση σύγκρουσης, καθώς ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα και αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε ο Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα Χ, επισήμανε ότι η Τεχεράνη δεν προχωρά σε προληπτικά χτυπήματα, ωστόσο σε περίπτωση που στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά της κέντρα, «θα αποδώσει δυναμικά».

Επίσης, απευθυνόμενος στις χώρες της περιοχής, τόνισε ότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη εξαρτώνται από το να μην επιτρέψουν «στους εχθρούς να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη τους», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη φιλοξενία στρατιωτικών υποδομών των ΗΠΑ, απ’ όπου εξαπολύονται επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν γίνονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας, με τους Χούθι της Υεμένης να συμμετέχουν ενεργά στις συγκρούσεις. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε ένα αμερικανικό πλοίο υποστήριξης κοντά στο λιμάνι Σαλαλάχ στο Ομάν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Οι διπλωματικές κινήσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, εντείνονται και οι διπλωματικές κινήσεις. Στο Ισλαμαμπάντ προγραμματίζεται συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης για την προώθηση διαλόγου και επαίνεσε τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

Παράλληλα, χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους, όπως η συμφωνία Ιράν – Ταϊλάνδης για την ασφαλή διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.