Μέση Ανατολή: Μπαίνει στον 2ο μήνα ο πόλεμος – Νέα επεισόδια και τραυματίες Αμερικανοί στη Σαουδική Αραβία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπαίνει πλέον στον δεύτερο μήνα της, χωρίς να διαφαίνεται κάποια προοπτική αποκλιμάκωσης.

Το Ισραήλ και το Ιράν εξακολουθούν να ανταλλάσσουν αεροπορικές επιθέσεις και πυραυλικά χτυπήματα, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν πως οι στόχοι τους θα έχουν επιτευχθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως άκουσε περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και είδε πυκνό καπνό να υψώνεται στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, όπως και τις προηγούμενες νύχτες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει «στόχους» στην πόλη.

Στο Ισραήλ, ένας 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανικό πλήγμα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού από τον στρατό λόγω εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων.

Ο επικεφαλής της διοίκησης του «εσωτερικού μετώπου» του ισραηλινού στρατού, Μίκι Νταβίντ, δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς προκάλεσε «καταστροφές» σε πολυκατοικία.

Όπως εξήγησε, το κτίριο επλήγη από «βόμβα διασποράς», η οποία «διαπέρασε την οροφή, διαπέρασε όροφο, κατόπιν εξερράγη σε άλλο όροφο».

Τα όπλα διασποράς έχουν σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερα βομβίδια πάνω από τον στόχο. Εκτός από τη μεγάλη ακτίνα δράσης τους, πολλά από αυτά τα πυρομαχικά δεν εκρήγνυνται, δημιουργώντας μακροχρόνιο κίνδυνο για τους αμάχους. Το συγκεκριμένο είδος όπλων θεωρητικά απαγορεύτηκε με διεθνή σύμβαση το 2008, ωστόσο ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε αυτή.

Η σύρραξη ξεκίνησε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, με μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Από τότε, οι επιπτώσεις πλήττουν σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία. Πολλές χώρες ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες μέτρα για να περιορίσουν τις συνέπειες από την άνοδο των τιμών της ενέργειας που προκαλεί η σύγκρουση.

Ρούμπιο: «Θα έχουμε τελειώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες»

Χθες, Παρασκευή (27/03), ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι αναμένει οι στόχοι του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να έχουν επιτευχθεί μέσα «στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Όταν θα έχουμε τελειώσει με δαύτους, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα είναι πιο αποδυναμωμένοι παρά ποτέ στην πρόσφατη ιστορία», είπε ο υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, έπειτα από συνεδρίαση με τους ομολόγους του της G7 κοντά στο Παρίσι.

Σαουδική Αραβία: 12 τραυματίες από ιρανικά πυρά

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από δέκα Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, έπειτα από ιρανικό πλήγμα στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία. Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γνωστοποίησαν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες βρέθηκαν αντιμέτωπα με ιρανική επίθεση που περιλάμβανε πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει απευθύνει προειδοποίηση προς τους αμάχους στη Μέση Ανατολή να αποφεύγουν την παρουσία κοντά σε Αμερικανούς στρατιωτικούς και να μην διαμένουν σε ξενοδοχεία όπου αυτοί φιλοξενούνται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρέτεινε έως τις 6 Απριλίου το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διατάξει την καταστροφή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και άλλων κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, σταμάτησαν χθες τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το να διασχίσουν τα Στενά, μέσω των οποίων υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης υδρογονανθράκων. Παράλληλα, επανέλαβαν ότι απαγορεύεται η διέλευση πλοίων που ανήκουν «στον εχθρό» ή έχουν αναχωρήσει από ή κατευθύνονται προς λιμάνια του.