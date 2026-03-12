Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε τι θα αναφερθεί – “Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν” λέει ο IDF
Η Τεχεράνη απειλεί με "λουτρό αίματος" στον Περσικό
Δεν φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται για 13η ημέρα με συνεχείς επιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ, Ιράν και άλλες χώρες της περιοχής.
Κι ενώ οι εξελίξεις στο πεδίο τρέχουν, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι εντός ολίγου θα δημοσιευτεί το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο Χαμενεΐ θα μοιραστεί πληροφορίες για τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το IRNA, το μήνυμα θα περιλαμβάνει ακόμη πληροφορίες για «τις χώρες της περιοχής και τους εχθρούς που αντιμετωπίζουν», καθώς και για «τους ρόλους και τα καθήκοντα του λαού, των ενόπλων δυνάμεων, των θεσμών του κράτους» και για αυτό που το Ιράν αποκαλεί «Άξονα Αντίστασης», την ομάδα των εκπροσώπων του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.
Ο γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει δώσει σημεία ζωής από την εκλογή του το Σαββατοκύριακο, ενώ προς το παρόμν δεν είναι σαφές εάν το μήνυμα αυτό θα είναι σε μορφή βίντεο ή γραπτής δήλωσης.
“Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν” λέει ο IDF
Ο IDF ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν όπου το καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή.
Η εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, που αναγνωρίστηκε από τον στρατό του Ισραήλ ως το συγκρότημα Taleghan χτυπήθηκε σε πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
Ο IDF αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν χρησιμοποίησε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD»
Το συγκρότημα Taleghan είχε δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 στην προηγούμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών της Μέσης Ανατολής.
Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε επίσης πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί, κεντρικό παράγοντα στον στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος και μεσάζων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.
Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από το καθεστώς του Ιράν
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις στο “θέατρο” του πολέμου στην Μέση Ανατολή καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα από Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται.
Με τις συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή να εντείνονται, απειλές για την περίπτωση κατά την οποία γίνει απόπειρα εισβολής στη νήσο Χαργκ του Ιράν εξαπέλυσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος του ιρακινού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπάχερ Καλιμπάφ.
«Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση. Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων».
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε, στη διάρκεια τηλεοπτικής του τοποθέτησης, τη θέση της Τεχεράνης σε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.
«Τους περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε, θα είναι μια καταστροφή γι’ αυτούς» είπε χαρακτηριστικά.
