Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε τι θα αναφερθεί – “Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν” λέει ο IDF

Δεν φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται για 13η ημέρα με συνεχείς επιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ, Ιράν και άλλες χώρες της περιοχής.

Κι ενώ οι εξελίξεις στο πεδίο τρέχουν, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι εντός ολίγου θα δημοσιευτεί το πρώτο μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο Χαμενεΐ θα μοιραστεί πληροφορίες για τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το IRNA, το μήνυμα θα περιλαμβάνει ακόμη πληροφορίες για «τις χώρες της περιοχής και τους εχθρούς που αντιμετωπίζουν», καθώς και για «τους ρόλους και τα καθήκοντα του λαού, των ενόπλων δυνάμεων, των θεσμών του κράτους» και για αυτό που το Ιράν αποκαλεί «Άξονα Αντίστασης», την ομάδα των εκπροσώπων του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει δώσει σημεία ζωής από την εκλογή του το Σαββατοκύριακο, ενώ προς το παρόμν δεν είναι σαφές εάν το μήνυμα αυτό θα είναι σε μορφή βίντεο ή γραπτής δήλωσης.

“Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν” λέει ο IDF

Ο IDF ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν όπου το καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή.

Η εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, που αναγνωρίστηκε από τον στρατό του Ισραήλ ως το συγκρότημα Taleghan χτυπήθηκε σε πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני



כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.



האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 12, 2026

Ο IDF αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν χρησιμοποίησε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD»

Το συγκρότημα Taleghan είχε δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 στην προηγούμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών της Μέσης Ανατολής.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε επίσης πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί, κεντρικό παράγοντα στον στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος και μεσάζων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

צה"ל חיסל מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



צה"ל תקף מוקדם יותר השבוע, וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.



מחמדי היווה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה… pic.twitter.com/tKwjQZ8XHH— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από το καθεστώς του Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις στο “θέατρο” του πολέμου στην Μέση Ανατολή καθώς τα εκατέρωθεν πλήγματα από Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται.

Με τις συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή να εντείνονται, απειλές για την περίπτωση κατά την οποία γίνει απόπειρα εισβολής στη νήσο Χαργκ του Ιράν εξαπέλυσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος του ιρακινού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπάχερ Καλιμπάφ.

«Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση. Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων». Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε, στη διάρκεια τηλεοπτικής του τοποθέτησης, τη θέση της Τεχεράνης σε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.