Μερτς: “Ευγνώμων” για την αναβολή των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ περί αναβολής των επιθέσεων εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βούλησή του «να βοηθήσει» στις επαφές με την Τεχεράνη.

«Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι (ο Ντόναλντ Τραμπ) είπε σήμερα ότι το αναβάλλει για ακόμη πέντε ημέρες και ανοίγει τώρα και τη δυνατότητα για άμεση επαφή με την ιρανική ηγεσία», δήλωσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησε την κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου. «Του εξέφρασα την ανησυχία μου σχετικά με τις ανακοινωθείσες επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν», πρόσθεσε ο καγκελάριος. Όπως είπε ακόμη, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τη βοήθειά του «από κάθε άποψη» και ειδικά στην προσπάθεια επίτευξης κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό. «Αυτό είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και βέβαια ανέφικτο χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ. «Διατηρούμε όμως καλές επαφές σε όλη την περιοχή (…) Υπάρχουν ελπίδες», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους τόνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής των εξαγωγών όπλων προς τις ΗΠΑ, όπως αποφάσισε η Ελβετία. «Δεν υπάρχει διακοπή των εξαγωγών όπλων προς τις ΗΠΑ», ξεκαθάρισε ο κ. Κορνέλιους.