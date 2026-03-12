Μερτς: Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στο εσωτερικό της Γερμανίας

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου επιθέσεων εντός Γερμανίας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, διαβεβαίωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Ωστόσο, τόνισε πως λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία κυρίως εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών θεσμών.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα πρέπει να υποθέσουμε αυξημένη απειλή εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος από το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) στο Βισμπάντεν, όπου βρέθηκε με αφορμή την 75η επέτειο από την ίδρυση της υπηρεσίας. Ωστόσο, πρόσθεσε, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς. «Η προστασία τους είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ΒΚΑ και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι αυτή η «τεράστια προσπάθεια, σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προσωπικού, δεν ήταν μόνο μια αντίδραση στις εξωτερικές απειλές, αλλά και μια προσπάθεια διόρθωσης των εσωτερικών πολιτικών αποφάσεων, του γεγονότος δηλαδή ότι επιτρέψαμε υπερβολικά μεγάλη, ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση». Σήμερα η ΒΚΑ απασχολεί 8.000 εργαζόμενους, ενώ ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε σχεδόν 1,3 δισεκ. ευρώ. Στην 60ή επέτειό της, η υπηρεσία είχε περίπου 5.500 εργαζόμενους.

Η υπηρεσία, την οποία ο καγκελάριος περιέγραψε ως «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας», επικεντρώνεται τώρα στην αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης και των βιομετρικών στοιχείων, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σχεδιάζει την περαιτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΒΚΑ για τον ψηφιακό τομέα. Δημιουργείται μια «ενεργή άμυνα» κατά των κυβερνοεπιθέσεων, ακόμη και αν προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, δήλωσε ο κ. Μερτς, ενώ ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών και πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπογράμμισε στην ίδια εκδήλωση ότι «η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά αποτελεί καθημερινά στόχο υβριδικού πολέμου».