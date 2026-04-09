Μελάνια Τραμπ: Αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, επισημαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικοί.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», τόνισε η Μελάνια Τραμπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να προστατευθούν «ισχυρές» προσωπικότητες. Ο Νεοϋορκέζος χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση τουλάχιστον χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων και πολλά ανήλικα κορίτσια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Καλημέρα.

Τα ψέματα που με συνδέουν με τον επαίσχυντο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα.

Τα άτομα που λένε ψέματα για μένα στερούνται ηθικών προτύπων, ταπεινότητας και σεβασμού. Δεν αντιτίθεμαι στην άγνοιά τους, αλλά μάλλον απορρίπτω τις κακόβουλες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τη φήμη μου.

Δεν ήμουν ποτέ φίλος με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ κι εγώ ήμασταν κατά καιρούς προσκεκλημένοι στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν, καθώς η επικάλυψη κοινωνικών κύκλων είναι συνηθισμένη στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Για να είμαι σαφής, δεν είχα ποτέ σχέση με τον Έπσταϊν ή τον συνεργό του, Μάξγουελ. Η απάντησή μου μέσω email προς τη Μάξγουελ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι περισσότερο από απλή αλληλογραφία. Η ευγενική μου απάντηση στο email της δεν ισοδυναμεί με τίποτα περισσότερο από ένα ασήμαντο σημείωμα.

Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου, τυχαία, σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998. Αυτή η πρώτη συνάντηση με τον άντρα μου καταγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο μου, ΜΕΛΑΝΙΑ .

Η πρώτη φορά που συνάντησα τον Έπσταϊν ήταν το έτος 2000, σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρεθήκαμε μαζί ο Ντόναλντ. Εκείνη την εποχή, δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν και δεν είχα γνώση των εγκληματικών του δραστηριοτήτων.

Πολυάριθμες ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις για εμένα και τον Έπσταϊν κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και χρόνια. Να είστε προσεκτικοί με το τι πιστεύετε. Αυτές οι εικόνες και οι ιστορίες είναι εντελώς ψευδείς.

Δεν είμαι μάρτυρας ούτε κατονομάζομαι σε σχέση με κανένα από τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις, δηλώσεις θυμάτων ή ανακρίσεις του FBI σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Δεν είχα ποτέ καμία γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του από τον Έπσταϊν. Δεν συμμετείχα ποτέ με κανέναν τρόπο — δεν συμμετείχα, δεν ήμουν ποτέ στο αεροπλάνο του Έπσταϊν και δεν επισκέφτηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί.

Δεν έχω ποτέ κατηγορηθεί ή καταδικαστεί νομικά για κάποιο έγκλημα σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, την κακοποίηση ανηλίκων και άλλες αποκρουστικές συμπεριφορές του Έπσταϊν.

Οι ψευδείς συκοφαντίες εναντίον μου από κακόβουλα και πολιτικά κίνητρα άτομα και οντότητες που επιδιώκουν να βλάψουν το καλό μου όνομα για να κερδίσουν οικονομικά και να ανέβουν πολιτικά πρέπει να σταματήσουν.

Οι δικηγόροι μου και εγώ έχουμε καταπολεμήσει με επιτυχία αυτά τα αβάσιμα και αβάσιμες ψεύδη και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την καλή μου φήμη χωρίς δισταγμό. Μέχρι σήμερα, αρκετά άτομα και εταιρείες έχουν υποχρεωθεί νομικά να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη και να ανακαλέσουν τα ψέματά τους για μένα, όπως οι The Daily Beast , James Carville και Harper Collins UK.

Τώρα είναι η ώρα να δράσει το Κογκρέσο. Ο Έπσταϊν δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί εξέχοντες άνδρες στελέχη παραιτήθηκαν από τις ισχυρές θέσεις τους αφότου αυτό το θέμα πολιτικοποιήθηκε ευρέως. Φυσικά, αυτό δεν ισοδυναμεί με ενοχή, αλλά πρέπει να εργαστούμε ανοιχτά και με διαφάνεια για να αποκαλύψουμε την αλήθεια.

Καλώ το Κογκρέσο να παράσχει στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα του Έπσταϊν μια δημόσια ακρόαση με επίκεντρο ειδικά τις επιζήσασες. Να δώσει σε αυτά τα θύματα την ευκαιρία να καταθέσουν ενόρκως ενώπιον του Κογκρέσου, με τη δύναμη της ένορκης μαρτυρίας. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει την ημέρα της να πει την ιστορία της δημόσια, εάν το επιθυμεί, και στη συνέχεια η μαρτυρία της θα πρέπει να καταγραφεί μόνιμα στα αρχεία του Κογκρέσου.

Τότε, και μόνο τότε, θα έχουμε την αλήθεια.