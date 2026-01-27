Μελάνια Τραμπ: Απηύθυνε έκκληση για «ενότητα» στη Μινεάπολη

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού διαδηλωτή από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

«Πρέπει να ενωθούμε. Απευθύνω έκκληση για ενότητα. Ξέρω τον σύζυγό μου, τον πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ), είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, και καταβάλλουν προσπάθειες από κοινού για να γίνουν όλα με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ταραχές», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα κάλεσε όσους διαδηλώνουν κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης που επικρίνεται ολοένα και περισσότερο για βάναυσες μεθόδους, να το κάνουν ειρηνικά. «Είμαι κατά της βίας. Οπότε, σας παρακαλώ: εάν διαδηλώνετε, διαδηλώστε ειρηνικά», πρόσθεσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ σε μια από τις λιγοστές φορές που έχει σχολιάσει δημοσίως την επικαιρότητα.

Η Μελάνια Τραμπ μίλησε στο Fox News με φόντο μια αφίσα για το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο ακολουθεί τη σύζυγο του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο. Η ταινία θα προβληθεί αύριο Τετάρτη σε αβάν πρεμιέρ στην Ουάσινγκτον και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Παρασκευή.